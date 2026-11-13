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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GİSAD, COP31'de gençlerin iklim eylemindeki rolünü uluslararası platforma taşıdı

        GİSAD, COP31'de gençlerin iklim eylemindeki rolünü uluslararası platforma taşıdı

        Girişim ve Sanayi Derneği (GİSAD), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge'de yer alan Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavyonu'nda uluslararası katılımlı bir yan etkinlik gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        GİSAD, COP31'de gençlerin iklim eylemindeki rolünü uluslararası platforma taşıdı

        "Gençlerin Katılımından İklim Eylemine: Sektörler Arası Uygulama için Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden temsilciler gençlerin iklim politikalarının oluşturulmasındaki rolünü ve yeşil dönüşümün geleceğini ele aldı.

        GİSAD Başkanı Hasan Keleş'in moderatörlüğünde düzenlenen programa; COP29 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Leyla Hasanova, UNICEF Türkiye'den Kübra Güler Dağtekin, Ankara Sanayi Odasından Elif Ayhan ve İklim Elçisi Defne Gürakan konuşmacı olarak katıldı.

        "İklim Kriziyle Mücadelede Her Şeyden Önce Vicdana İhtiyacımız Var"

        Programın açılışında konuşan GİSAD Başkanı Hasan Keleş, insanlığın karşı karşıya bulunduğu iklim krizinin yalnızca teknolojik gelişmelerle çözülemeyeceğine dikkat çekerek bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışında köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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        Bilgi, zeka ve başarının vicdanla bütünleşmediği sürece insanlığı her zaman daha iyi bir geleceğe taşıyamayacağını belirten Keleş, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca teknolojik dönüşümün değil, tüketim alışkanlıklarının, düşünce biçimlerinin ve hayata bakış açısının da değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Anlamlı değişimin bireylerden başlayarak toplumun geneline yayıldığını ifade ederek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

        "Türkiye'nin Yeşil Dönüşümde Öncü Ülkeler Arasında Yer Alacağına İnanıyoruz"

        Sanayi devrimlerinin tarih boyunca ekonomik ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek yeşil dönüşümün dünya genelinde ülkeler açısından yeni bir kalkınma ve rekabet dönemini temsil ettiğini vurguladı.

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        Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, girişimcilik ekosistemi ve genç insan kaynağıyla bu tarihsel dönüşümde önemli fırsatlara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Sıfır Atık girişimiyle uluslararası alanda ortaya konulan öncü yaklaşımın yeşil dönüşümün diğer alanlarına da taşınmasının önemine dikkat çekti.

        Panelistlerden İklim Diplomasisi ve Uluslararası İş Birliği Vurgusu

        Panelistler, iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlerin karar alma süreçlerine anlamlı ve etkin katılımının sağlanması ve yeşil dönüşümün somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

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