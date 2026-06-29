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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka yarışında hesaplama gücü krizi

        Yapay zeka yarışında hesaplama gücü krizi

        Google, rakibi Meta'nın Gemini yapay zeka modelleri için talep ettiği yüksek hesaplama kapasitesini karşılayamayacağını bildirerek kullanım sınırlaması getirdi. Bu karar, Meta'nın bazı iç AI projelerini geciktirirken, sektördeki genel altyapı darboğazını bir kez daha gözler önüne serdi. Milyarlarca dolarlık yatırımlara rağmen yapay zeka için yeterli işlem gücü bulmakta zorlanan teknoloji devleri, rekabetin yeni boyutunu ortaya koyuyor.

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Google Meta'nın Gemini erişimini sınırladı!

        Yapay zeka teknolojisi, son yıllarda teknoloji devleri arasında kıyasıya bir rekabete dönüştü. Google Gemini ve Meta’nın Llama modelleri ve diğer oyuncuların hamleleriyle süren bu yarışta, artık model kalitesinden ziyade onları çalıştıracak devasa hesaplama gücü ve veri merkezi kapasitesi ön plana çıkıyor. İşte bu kritik noktada Google ile Meta arasında yaşanan gelişme, sektörün karşı karşıya olduğu yapısal sorunu net bir şekilde gösteriyor.

        GOOGLE’DAN META’YA KAPASİTE KISITLAMASI

        Financial Times’ın haberine göre Google, Mart ayında Meta’ya Gemini AI modelleri için istediği tam kapasiteyi sağlayamayacağını bildirdi. Sosyal medya devi, rakiplerine kıyasla çok daha fazla hesaplama kaynağı talep etmişti. Google’ın bu talebi karşılayamaması, Meta’nın bazı iç yapay zeka projelerinde aksaklık ve gecikmelere yol açtı.

        Meta, Google’ın en yüksek talepkar müşterilerinden biri olduğu için kısıtlamadan en çok etkilenen taraf oldu. Diğer bazı Google müşterileri de benzer sorunlar yaşasa da bunlar daha sınırlı kaldı.

        META’DAN PERSONELE VERİMLİLİK ÇAĞRISI

        Kısıtlamalar üzerine Meta, çalışanlarını AI token’larını (yapay zeka kullanımını ölçen birimler) daha verimli kullanmaya yönlendirdi. Bu tedbir, mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirme çabası olarak dikkat çekiyor. Kısa vadede projelerin devamını sağlamayı amaçlasa da uzun dönemde AI geliştirme hızını etkileyebilir.

        Bu olay, iki dev arasındaki bir sorundan öte, yapay zeka sektörünün kronik sorununu yansıtıyor. Şirketler veri merkezleri ve çiplere milyarlarca dolar harcasa da talep, arzı önemli ölçüde aşıyor. Bu durum maliyetleri yükseltiyor ve inovasyon temposunu yavaşlatma riski taşıyor.

        Google Cloud’un 2026 birinci çeyrek sonuçları da tabloyu doğruluyor. Bulut gelirleri %63’lük rekor artışla 20 milyar dolara ulaşırken, Alphabet CEO’su Sundar Pichai kapasite kısıtlarının büyümeyi sınırladığını ve sipariş birikiminin (backlog) çeyreklik bazda neredeyse ikiye katlandığını açıkladı.

        REKABETİ NASIL ETKİLER?

        Google’ın kendi AI altyapısını önceliklendirmesi stratejik bir tercih. Şirket, Gemini’yi hem kendi ürünlerinde hem de üçüncü taraf müşterilere sunarken denge kurmak zorunda kalıyor. Meta ise açık kaynak Llama modelleriyle bağımsız bir yol izlerken Google’ın kapalı modellerine de bağımlı kalıyor. Bu kısıtlama, Meta’yı kendi altyapısını güçlendirmeye veya alternatif sağlayıcılara yönelmeye teşvik edebilir.

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