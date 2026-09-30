Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 609 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 6 bin 585 liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 10.27 itibarıyla 6 bin 609 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 565 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 309 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 4 bin 183 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARIN ODAĞINDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER VAR

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil piyasasında görülen hareketler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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Dün yüzde 5,30 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,24'te dengelendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,56 seviyesine geriledi.

Dün yüzde 4,97 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 4,90'da dengelendi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik bir adım atmaya hazır olduğu yönündeki haberleri reddetmesiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,1 seviyesinde seyrediyor.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.

GÖZLER YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE

Söz konusu gelişmelerle, yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon korkularını körüklemesi başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açması tahvil piyasasında satış baskısına sebep olurken, ons altın üzerinde de baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, enflasyon, ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.