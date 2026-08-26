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        Haberler Ekonomi Para Halkbank’a 1,1 milyar dolarlık yeni kaynak

        Halkbank’a 1,1 milyar dolarlık yeni kaynak

        Halkbank, ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolarlık ilave kaynak sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Halkbank'a 1,1 milyar dolarlık yeni kaynak

        Halkbank, ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak temin ettiğini bildirdi.

        Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

        Dava sürecinin tamamlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak sağlandığı belirtilen açıklamada, dava süreci tamamlanmadan önce de Sermaye Benzeri Tahvil (AT1) ve Bilateral Kredi Anlaşmaları dahil olmak üzere proaktif şekilde 3,9 milyar dolar tutarında yurt dışı kaynak temin edildiği kaydedildi.

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        Açıklamada, dava sürecinin tamamlanmasının ardından işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artışın banka açısından memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

        Halkbank Yönetim Kurulu'nun onayı çerçevesinde 17 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyar dolar karşılığı büyüklüğünde Global Medium Term Notes (GMTN) programının kurulduğu aktarılan açıklamada, sabit getirili kıymet (tahvil/eurobond) yatırımcılarıyla gerçekleştirilen yurt dışı yatırımcı turunun (Non-Deal Road Show), yakın dönemde planlanan ihraçlara yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ettiği belirtildi.

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        Açıklamada, "Bankamız, uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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        #halkbank
        #bankacılık
        #KAP
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