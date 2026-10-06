Hatice Karahan: "Ödemelerde yeni dönem yapay zekâyla şekilleniyor"

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW) 2026, 5–7 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak’ta finansal teknolojiler ekosisteminin küresel ve yerel liderlerini bir araya getiriyor. “Smart, Embedded and Tokenized” temalı etkinliğin 5 Ekim’deki Sürdürülebilir Finans Zirvesi’ni, 6–7 Ekim’de Ödemeler, Finansta Yapay Zekâ, Dijital Bankacılık ve Dijital Varlıklar zirveleri izliyor.

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu bugün ana sahnesinde ağırlayacak ana zirve programının açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan yaptı.

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YAPAY ZEKÂ VE GÜVENLİ MUTABAKAT VURGUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, zirvede yaptığı konuşmada: “Uzun yıllar boyunca ödemelerdeki temel hedeflerden biri ödemeleri daha hızlı ve daha güvenli hâle getirmek oldu. Bu hedefler önemini korurken, bunlara giderek daha da eklenen bir boyut daha var: Ödemeleri daha akıllı hâle getirmek.

Aslında bu gelişimi anlık ödeme altyapıları etrafında şimdiden görebiliyoruz. Akıllı ödemeler aynı zamanda başka biçimlerde de gelişiyor.

Nitekim ödemeler giderek daha çok, önceden tanımlanmış koşullara göre gerçekleştirilebiliyor, dijital kimlikler ve varlıklarla etkileşime girebiliyor ve daha geniş otomatik süreçlerin bir parçası hâline gelebiliyor” dedi.

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Karahan sözlerine şöyle devam etti: “Ödemeler alanında sıradaki gelişme ise yapay zekânın kullanımı. Bu da ödemelerin tarihi yolculuğunu ajan tabanlı ödemelere doğru getiriyor.

Yapay zekâ elbette bir taraftan ödemelerle bağlantılı süreçleri koordine etmek için fırsatlar yaratıyor. Diğer taraftan ise, ajan tabanlı ödemeler konusu zorlukları da beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla merkez bankaları açısından ödemelerin geleceği, yalnızca yeni teknolojilerin benimsenmesi meselesi değil.

Aynı zamanda, daha yüksek düzeyde otomasyonun, altında yer alan parasal yapı ve ödeme altyapısıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamayı ve yeniliklerin açık biçimde tanımlanmış yetkiler ve güvenilir mutabakat ile birlikte gelişmesini sağlamayı gerektiriyor.”

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ÖDEMELERİN GELECEĞİNE ULUSLARARASI DÜZENLEYİCİ BAKIŞ

Programda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Slovenya Merkez Bankası ve Gürcistan Merkez Bankası temsilcileri, anlık ödeme sistemlerinin birbirine bağlanmasını ele alan panelde bir araya gelecek. Etkinlik, finansal teknolojilerin gelişimini düzenleyici gündemle buluştururken sınır ötesi diyalog ve iş birliğine de alan açacak.

FİNANSIN DÖNÜŞÜMÜ, BEŞ ZİRVEDE

Sürdürülebilir Finans, Ödemeler, Finansta Yapay Zekâ, Dijital Bankacılık ve Dijital Varlıklar zirvelerinden oluşan programda, ana sahne oturumlarına kapalı yuvarlak masa toplantıları eşlik ediyor.

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Invest in Türkiye ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), etkinliğin stratejik partnerleri arasında yer alıyor.

Etkinliğin sponsorları arasında GarantiBBVA Ödeme Sistemleri, Akbank LAB, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ulusal ödeme markası TROY ve Türkiye İş Bankası ile Blue Python, Collinson ve Ripple bulunuyor.

Ödemeler Zirvesi’nde BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, “Beyond Cash: Shaping the Future of Payments” başlıklı keynote konuşmasında yer alacak.

GarantiBBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay ise ödemelerin ticaretin içine gömülmesini ele alan “Orchestration and Embedded Payments: The Future of Commerce” söyleşisine katılacak.

Yapay zekâ, bankacılık için bir yeniden yapılanma mı, yoksa köklü bir kırılma mı?

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Bu soru, Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven ve bunq Global Operasyonlar Başkanı Hüseyin Demirhisar’ın katılımıyla 7 Ekim’de Dijital Bankacılık Zirvesi kapsamındaki “The Intelligent Bank: Reinvention or Disruption?” panelinde ele alınacak.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick ise aynı gün “Beyond Borders: Building the New Infrastructure of Global Finance” panelinde sınır ötesi finansın yeni altyapılarını tartışacak.

Para transferi şirketi Remitly’nin CEO’su Sebastian J. Gunningham, 6 Ekim’de “The Intelligent Money Movement: How AI Is Rewiring Global Payments” söyleşisinde yer alacak.

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Cognitive Finance Group CEO’su Clara Durodié, “AI-Powered Fraud Prevention” keynote konuşmasında yapay zekâyla dolandırıcılığı önlemeyi ele alacak. BRIDGE API CEO’su Anna Maj ise 7 Ekim’de “Redefining the Bank: The Rise of Composable Banking and Open Architectures” konuşmasıyla bankacılığın modüler mimarilere geçişine odaklanacak.

2019’dan bu yana 60’tan fazla ülkeden 17.000’i aşkın katılımcıyı buluşturan İstanbul Fintech Week’te bugüne kadar 630’u aşkın konuşmacı sahne aldı. Etkinlik bu yıl da finans dünyasının uluslararası diyaloğunu İstanbul’a taşıyacak.

KPMG Türkiye ve İstanbul Fintech Week iş birliğiyle düzenlenen “Pioneers of Digital Finance 2026” (Dijital Finansın Öncüleri) ödül programı da etkinlik kapsamında yer alıyor. Banka ve fintechlerin dijital finans alanındaki yenilikçi çözümlerini ve sektöre katkılarını öne çıkaran programın ödül töreni, 6 Ekim’de gerçekleştirilecek.