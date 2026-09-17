Hedef Holding'den Namık Kemal Gökalp açıklaması

Hedef Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiğini duyurdu.

Şirket açıklamasında, söz konusu soruşturmayla Hedef Holding ve iştiraklerinin herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"FAALİYETLER OLAĞAN SEYRİNDE"

Hedef Holding, grubun kurumsal işleyişi ve tüm faaliyetlerinin olağan seyrinde ve kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, yatırımcılar ve kamuoyunun yalnızca Hedef Holding'in resmi iletişim kanalları ile yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

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Şirket, gelişmeler oldukça kamuoyunun şeffaflık ve sorumluluk anlayışı doğrultusunda resmi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirileceğini kaydetti.