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        Haberler Ekonomi Para Gözde Kuyumcu, Hedef'teki görevlerinden ayrıldı

        Gözde Kuyumcu, Hedef'teki görevlerinden ayrıldı

        Gözde Kuyumcu Hedef Portföy ve Hedef Holding'deki görevlerini bıraktığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Kuyumcu Hedef'teki görevlerinden ayrıldı

        Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kuyumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hedef Portföy ve Hedef Holding’deki görevlerini kişisel nedenlerle bıraktığını duyurdu.

        Kuyumcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Bir süredir görev yaptığım Hedef Portföy ve Hedef Holding’deki görevlerimden kendi rızamla ayrılmış bulunuyorum.

        İçinden geçtiğimiz süreçlerin hepimiz için oldukça stresli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Beni geçmişten tanıyanlar, daha önce yaşadığım sağlık sorunlarını da bilir. Gelinen noktada bu sürecin artık sağlığımı ve aile huzurumu olumsuz etkilediğini hissettiğim için, tamamen kişisel nedenlerle böyle bir karar aldım.

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        Şimdi biraz durmak, dinlenmek ve kendime zaman ayırmak istiyorum.

        Bu süreçte birlikte çalıştığım, yanımda olan ve yollarımızın kesiştiği herkese gönülden teşekkür ederim.

        Bir süre dinlenme zamanı.”

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