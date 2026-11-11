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        Haberler Ekonomi Enerji Hürmüz endişesi petrol fiyatlarını yükseltti

        Hürmüz endişesi petrol fiyatlarını yükseltti

        Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nda tanker güvenliğine ilişkin endişelerin arz kesintisi kaygılarını artırmasıyla saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,19 yükselerek 92,58 dolara çıktı. ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimler ise yükselişi sınırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Brent petrol yükselişte

        Dün 92,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 91,49 dolardan tamamladı.

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,19 artarak 92,58 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varili 86,72 dolardan işlem gördü.

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların sürmesi ve bölgedeki arz kesintilerine ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

        Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını duyurdu.

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        Mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, yetkili makamların olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

        Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergah dışında seyreden üçüncü petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını ve boğazın doğusunda yanmaya devam ettiğini ileri sürdü.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de dün sabah saatlerinde boğazdan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin kaza yaptığını ve geçişlerinin engellendiğini açıkladı.

        Bölgede tankerlerin güvenliğine ilişkin artan endişeler, petrol sevkiyatında yeni aksamalar yaşanabileceği beklentisiyle fiyatları yukarı yönlü destekledi.

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        Buna karşın, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erebileceğine yönelik açıklamalar ve diplomatik girişimler fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

        ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

        İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan, İsrail merkezli "Jerusalem Post" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Katar’ın, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürmek için en az 2 haftalık süre elde ettiği belirtildi.

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        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Al Sani’nin, Washington ile Tahran arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini ve olası anlaşmanın önündeki bazı temel meselelerin henüz çözüme kavuşturulamadığını vurguladığı belirtildi.

        Habere göre Al Sani, muhtemel anlaşmanın uygulanma takviminin taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlık konularından biri olduğunu ifade etti.

        Diplomatik girişimlere rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlıkların sürmesi, bölgedeki petrol arzına ilişkin belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

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        ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağı beklentileri, önceki işlemlerde petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştu. Brent petrolün varil fiyatı, önceki gün yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken dün de gün içinde 90 doların altına gerilemişti.

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