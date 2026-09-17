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        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        BoE Para Politikası Kurulunun açıklamasında, kurul üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6'sının politika faizinin yüzde 3,75'te tutulması, 3'ünün ise 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

        Politika faizinin yüzde 3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.

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        İngiltere'de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 3,1'e yükseldiği hatırlatılan açıklamada, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyonun gelecek çeyreklerde daha da artmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe kalıcı biçimde düşürülmesi için uygulanacak para politikasının, enerji şokunun büyüklüğüne, süresine ve şokun ekonominin geneline nasıl yayıldığına bağlı olacağı vurgulandı.

        Ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha güçlü seyrettiği aktarılan açıklamada, zayıf iş gücü piyasası koşulları ile hane halkı ve şirketlerin karşı karşıya olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin zaman içinde enflasyonu sınırlayacağı ifade edildi.

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        Açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü ve temmuz ayındaki değerlendirmeye kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

        BoE, enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 3,75'e, 2027'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 4'ün biraz üzerine çıkacağını öngördü.

        BoE Başkanı Bailey, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, faiz oranını yüzde 3,75'te sabit tuttuk." ifadesini kullandı.

        Küresel enerji maliyetlerindeki artışın İngiltere'deki fiyat ve ücret belirleme üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu kaydeden Bailey, "Ancak bu dalgalanma ne kadar uzun sürerse, enflasyon üzerindeki etkisi o kadar büyük olacak ve enflasyonun yüzde 2 hedefimize geri dönmesini sağlamak için faiz oranını yükseltmemiz o kadar olası hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD Merkez Bankası (Fed) dün, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen hafta Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yeniden artan fiyat baskıları karşısında üç temel politika faizini 25'er baz puan artırmıştı.

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        #İngiltere Merkez Bankası
        #BOE
        #FAİZ
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