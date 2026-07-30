İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde hamle yapmazken, Fed cephesinde olduğu gibi faiz artışı yönünde 3 üyenin de karara muhalefet ettiği görüldü.

BOE Başkanı Andrew Bailey, küresel koşulların daha belirsiz ve enflasyonist görünmesine karşın İngiltere içindeki dinamiklerin görece daha olumlu seyrettiğini belirterek, faiz oranının mevcut seviyede tutulmasının bu aşamada en uygun yaklaşım olduğunu ifade etti.

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