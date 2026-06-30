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        Haberler Ekonomi Para INMerge Innovation Summit'in finali Berlin'de yapıldı

        INMerge Innovation Summit'in finali Berlin'de yapıldı

        İnovasyon platformu INMerge, İstanbul'da başlattığı 2026 uluslararası etkinlik serisinin son etkinliğini Avrupa'nın önde gelen teknoloji, yatırım ve girişimcilik merkezlerinden Berlin'de gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        INMerge Innovation Summit'in finali Berlin'de yapıldı

        Dünya genelinden girişimcilik ve iş dünyası liderlerini her yıl Bakü’de buluşturan inovasyon platformu INMerge, 2026 uluslararası etkinlik serisinin son ayağını Berlin’de tamamladı. İstanbul ve Taşkent’in ardından düzenlenen etkinlik; startup’ları, yatırımcıları, girişim sermayesi temsilcilerini, teknoloji liderlerini ve kurumsal yöneticileri bir araya getirdi. Kasım ayında Bakü’de düzenlenecek ana INMerge Innovation Summit öncesindeki üçüncü ve 2026 uluslararası etkinlik serisinin son durağı olan INMerge Berlin’de Avrupa ile yükselen pazarlar arasındaki finansal köprülerin yeniden inşası, teknolojinin büyümedeki rolü ve iş dünyasının dönüşen dinamikleri tartışıldı. GITEX Europe’un resmi yan etkinliklerinden biri olarak Plug and Play iş birliğiyle gerçekleştirilen INMerge Berlin, Avrupa'nın köklü inovasyon ekosistemi ile yükselen pazarlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı.

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        Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Almanya Büyükelçisi Nasimi Aghayev’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Lucerne School of Business Profesörü Martin Gutmann’ın “Yanlış Liderleri mi Kutluyoruz?” başlıklı ana konuşmasının ardından “Güven Koridorları: Avrupa ile Yükselen Pazarlar Arasında Finansal Köprülerin Yeniden İnşası” başlıklı panel ile devam etti. NGIC Strateji Direktörü Rza Aliyev’in moderatörlüğünde gerçekleşen ve PASHA Bank Azerbaycan Genel Müdür Yardımcısı Bahruz Naghiyev, KFW Ipex-Bank İş Geliştirme Direktörü Ekaterina Galitsyna ve ODDO BHF Uluslararası Bankacılık Satış Bölümü Başkanı Zuzana Franz’ın katıldığı panelde, güven temelli finansal ilişkilerin sürdürülebilir büyüme açısından taşıdığı kritik rol vurgulandı.

        Yapay zekâ ve çalışma hayatının geleceği masaya yatırıldı

        Program kapsamında gerçekleştirilen “Verimliliğin Ötesinde: Wellbeing, Kurum Kültürü ve Çalışma Hayatının Geleceği” başlıklı söyleşi Gingo Foundation Kurucu Ortağı Maria Ivanova’nın moderatörlüğünde PASHA Holding Genel Müdür Yardımcısı ve Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ad Boon ile Lucerne School of Business Profesörü Martin Gutmann’ın katılımıyla gerçekleşti. Oturumda, şirketlerin değişen çalışma modellerine uyum süreçleri ele alındı. Etkinliğin bir diğer önemli oturumu olan “Berlin Laboratuvarlarından Yükselen Pazar Ölçeğine: Yapay Zekâ, Büyük Teknoloji Şirketleri ve Yeni İnovasyon Köprüsü” panelinde ise yapay zekânın inovasyon ekosistemleri üzerindeki etkisi masaya yatırıldı. PASHA Financial Holding İnovasyon Lideri Tuğra Musayeva’nın moderatörlüğünde ve Caucasus Ventures Yönetici Ortağı Mammad Karim, SAP Küresel Portföy Ortak Geliştirme ve Ortak İnovasyon Merkezi Direktörü Alexandra Begue ve PASHA Financial Holding Grup Yapay Zekâ Direktörü Mehti Aslanov’un katılımıyla gerçekleşen panelde, gelişmiş teknoloji merkezlerinde ortaya çıkan yeniliklerin yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlara nasıl taşınabileceği ve stratejik iş birliklerinin bu süreçteki rolü tartışıldı.

        Etkinlik, uluslararası yatırımcıların değerlendirmeleriyle gerçekleştirilen Startup Pitch Competition ile sona erdi. Yarışmada seçilen üç girişim, 30 Kasım-1 Aralık 2026 tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek ana INMerge Innovation Summit etkinliğine katılmaya hak kazandı. Birinci seçilen SINTRO tam destekli katılım paketi elde ederken, DATFID ve Lan Fly ise kısmi destek almaya hak kazandı.

        PASHA Financial Holding CEO’su Farid Mammadov, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “INMerge Berlin, INMerge Innovation Summit’in gelişim yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. INMerge’i ilk kez Avrupa’ya taşıyarak diyaloğu bölgesel sınırların ötesine taşıyor, Avrupa ile Azerbaycan, Kafkasya, Orta Asya ve yükselen inovasyon pazarları arasında daha güçlü bir köprü kuruyoruz. Bu etkinlik, teknolojinin ve girişimciliğin geleceğini şekillendirecek fikirler etrafında girişimcileri, yatırımcıları, kurumsal liderleri ve ekosistem paydaşlarını bir araya getirme kararlılığımızın bir göstergesidir.”

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