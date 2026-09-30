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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlik oranında gerileme

        İşsizlik oranında gerileme

        Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        İşsizlik oranında gerileme

        TÜİK, ağustos ayına dair 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

        Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

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        İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

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        İşgücü, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,5 iken kadınlarda %35,0 oldu.

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olarak tahmin edildi.

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        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

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        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

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        #ekonomi
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