Japonya Merkez Bankası faizi 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:14 Güncelleme:
Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 1,25’e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Karar, Para Politikası Kurulu’nda 7’ye karşı 2 oyla alındı. Kurul üyeleri Toichiro Asada ve Ayano Sato faiz artışına karşı oy kullandı.
BOJ Başkanı Kazuo Ueda’nın açıklama yapması bekleniyor. Ueda’nın mesajları, bankanın bundan sonraki faiz artışlarının zamanlaması ve hızına ilişkin ipuçları açısından yakından takip edilecek.
BOJ’un faiz kararı, Başbakan Sanae Takaichi’nin kabinede değişiklik yapmasından bir gün sonra geldi.
Takaichi, yeni kabinenin önceliğinin ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağını vurguladı.
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