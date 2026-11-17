Kasım ayının ilk yarısında yurt dışından en fazla alışveriş yapan şehirler Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve Romanya’nın başkenti Bükreş oldu.

Türkiye’den yurt dışına en fazla ürün satışı gerçekleştiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa ve Kayseri olarak sıralandı. Bu tablo, e-ihracatın yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmadığını; Anadolu’daki üretici ve işletmeler için de yeni pazarlara erişim imkânı yarattığını gösterdi.

Tekstilden mobilyaya uzanan köklü üretim altyapısıyla Bursa, Kasım döneminde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda öne çıkan şehirlerden biri oldu. Bursa, Türkiye’den en fazla e-ihracat gerçekleştiren şehirler arasında yer alırken, yurt içinde en çok sipariş alan şehirler sıralamasında da İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından geldi. En çok alışveriş yapan iller arasında ise yine ilk üç büyük şehri takip etti.

REKLAM

Bursa’nın performansı, yerel üretim gücünün e-ticaret aracılığıyla daha geniş müşteri kitlesine ve uluslararası pazarlara ulaşma potansiyelini ortaya koydu.

1 MİLYARI AŞKIN ZİYARET

Kasım döneminde platform 1 milyarı aşkın ziyaret alırken, tek bir günde ulaşılan en yüksek aktif kullanıcı sayısı 32 milyon oldu. Trendyol’un güçlü teknoloji, lojistik ve operasyon altyapısı yoğun bir şekilde çalışarak artan talebi karşıladı, kampanyaların en yoğun gününde satıcılara ait 7 milyon paket alıcılarına ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre kasım ayındaki kampanya dönemi, “Kasım Fırsatları” ve “Gaming Festivali”nin ardından 22-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Efsane Günler ile sürecek.