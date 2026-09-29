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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kiralık merkezlerde artan maliyetler aile hekimlerini zorluyor

        Kiralık merkezlerde artan maliyetler aile hekimlerini zorluyor

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, kiralık binalarda hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin yüksek kira ve işletme giderleri nedeniyle zorlandığını belirterek, depreme dayanıklı ve sağlık standartlarına uygun kamu binalarının oluşturulması çağrısında bulundu. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 29 Eylül 2026 - 21:30 Güncelleme:
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        ASM binaları için çözüm çağrısı

        Aile sağlığı merkezlerinin (ASM) bina ve fiziki koşullarına ilişkin sorunlar yeniden gündeme geldi. Özellikle büyükşehirlerde kamuya ait uygun ASM binalarının yetersiz olması nedeniyle birçok aile hekimi hizmetlerini kiralık mekânlarda sürdürmek zorunda kalıyor.

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, kiralık binalarda faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerinin karşı karşıya kaldığı mali yükün arttığını belirtti.

        Mehlepçi, mevcut ASM'lerin bir bölümünde bina ve fiziki şartlara ilişkin sorunlar yaşandığını ifade ederek, kamuya ait uygun merkezlerin yetersizliği nedeniyle aile hekimlerinin kiralık mekânlarda hizmet verdiğini söyledi.

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        "KİRA TEK GİDER DEĞİL"

        Kiralık merkezlerde yalnızca kira maliyetinin değil, birçok ek giderin de aile hekimlerinin yükünü artırdığını belirten Mehlepçi, elektrik, su, doğal gaz, temizlik, bakım ve onarım, personel, tıbbi malzeme ve büro giderlerinin de önemli bir maliyet oluşturduğunu kaydetti.

        Mehlepçi, kamu binası bulunmadığı için kiralık alanlarda hizmet veren birimlerde mali yükün ağırlaştığını vurguladı.

        "KAMU TARAFINDAN KALICI ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ"

        Aile sağlığı merkezlerinin depreme dayanıklı, erişilebilir, hasta mahremiyetini sağlayan ve sağlık hizmetlerinin gerektirdiği standartlara uygun olması gerektiğini belirten Mehlepçi, kalıcı ve kamusal bir çözüm beklediklerini ifade etti.

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        Mehlepçi, kamu tarafından oluşturulacak uygun ASM binalarının hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

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