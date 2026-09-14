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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kırsal kalkınma yatırımlarına 12,5 milyar liralık hibe desteği

        Kırsal kalkınma yatırımlarına 12,5 milyar liralık hibe desteği

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) kapsamında, toplamda 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 07:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kırsal kalkınma yatırımlarına 12,5 milyar liralık hibe desteği

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

        Program kapsamında, 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacaklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu hibelerimizle, kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı, 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunların 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece, KKYP bütçesinin yüzde 77'sini, aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz. Ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlayarak, tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze alıyoruz."

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        #Kırsal kalkınma
        #tarım
        #destek
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