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        Haberler Ekonomi Para KKM 51 milyon liraya geriledi

        KKM 51 milyon liraya geriledi

        Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının (KKM) bakiyesi, geçen hafta 106 milyon lira azalarak 51 milyon liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        KKM 51 milyon liraya geriledi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Ağustos itibarıyla 47 milyar 537 milyon lira artarak 27 trilyon 434 milyar 439 milyon liradan 27 trilyon 481 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 366 milyar 488 milyon lira artarak 30 trilyon 914 milyar 613 milyon liradan 31 trilyon 281 milyar 101 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 6 milyar 955 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 271 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 818 milyar 485 milyon lirası konut, 41 milyar 513 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 563 milyar 273 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 21 milyar 455 milyon lira artarak 4 trilyon 205 milyar 273 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalışla 3 trilyon 363 milyar 852 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

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        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 268 milyar 266 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 95 milyar 586 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 339 milyon lira artarak 827 milyar 871 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 621 milyar 948 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 542 milyon lira azalarak 5 trilyon 923 milyar 128 milyon liraya geriledi.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 106 milyon lira azalarak 157 milyon liradan 51 milyon liraya düştü.

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