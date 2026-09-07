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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KOBİ'lere 75 milyon liralık finansman desteği

        KOBİ'lere 75 milyon liralık finansman desteği

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik destek programında 75 milyon liraya kadar kredi, 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti desteği sağlanacağını açıkladı. Başvurular 30 Eylül'e kadar KOSGEB üzerinden yapılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KOBİ'lere 75 milyon lira finansman

        Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek destek paketine ilişkin bilgi verdi.

        Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'lerin, güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu ifade eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

        "KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlayacağız."

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        İŞLETMELER 30 EYLÜL'E KADAR KOSGEB'İN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEK

        Bakan Kacır, programa, hızlı büyüyen ve ihracatını artıran işletmelerin yanı sıra AR-GE yatırımlarını artıran KOBİ'lerin, yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin, HAMLE Programı kapsamında öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünlere ilişkin faaliyet gösteren işletmelerin ve Turcorn 100 Programı kapsamındaki işletmelerin başvurabileceğini kaydetti.

        Programın 2025 yılında yürürlüğe alındığını ve KOBİ'lere toplam 3 milyar lira finansmana erişim imkanı sağlandığını belirten Kacır, "Şimdi daha fazla işletmemizi küresel başarı hikayelerine ortak olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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        İşletmeler, destek programına 30 Eylül'e kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

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        #KOSGEB
        #finansman
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