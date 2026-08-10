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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST Mavi Vatan için Kocaeli'de hazırlık toplantısı

        TEKNOFEST Mavi Vatan için Kocaeli'de hazırlık toplantısı

        Kocaeli'de, 20-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        TEKNOFEST Mavi Vatan için Kocaeli'de hazırlık toplantısı

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında yürütülen hazırlıkların değerlendirildiği toplantıya Vali İlhami Aktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

        Toplantıda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek festival öncesinde yapılan çalışmalar ve hazırlık süreci ele alındı.

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