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        Haberler Ekonomi Enerji Küresel LNG talebinin 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 65 artması öngörülüyor

        Küresel LNG talebinin 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 65 artması öngörülüyor

        Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) talebinin, ülkelerin esnek ve güvenilir enerji arayışının etkisiyle 2050'ye kadar 2025'e göre yüzde 65 artarak 700 milyon tona yükselmesi öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Küresel LNG talebinin 2050'ye kadar yüzde 65 artması öngörülüyor

        Shell'in analizine göre, geçen yıl 422 milyon ton olarak kaydedilen küresel LNG ticaretinin 2026'da önemli ölçüde artması bekleniyordu. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatta yaşanan ciddi aksama, çatışmanın başlamasından bu yana aylık LNG arzının yaklaşık beşte birini durdurdu, spot piyasadaki fiyatları yukarı çekti ve bazı Asya ülkelerini olumsuz etkiledi.

        Azalan LNG arzı, Kuzey Amerika'da yeni sıvılaştırma tesislerinin devreye girmesi, mevcut tesislerdeki performans iyileşmesi ve bazı Asya ülkelerinde LNG ithalatının yavaşlamasıyla Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi kısmen telafi edildi.

        Küresel LNG ticaretinin, söz konusu gelişmeler çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yaz aylarında normale dönmesi durumunda bu yıl geçen yıl ile benzer seviyelerde olması ve 2027'de büyümeye tekrar başlaması bekleniyor.

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        2030'a kadar yıllık yaklaşık 180 milyon tonluk yeni LNG arzının piyasaya girerek gaza erişimi ve uygun fiyatlı olmasını destekleyerek yeni piyasalarda talep yaratacağı öngörülüyor.

        Söz konusu gelişmeler ışığında küresel LNG talebinin, ülkelerin esnek ve güvenilir enerji kaynağı arayışının etkisiyle 2050'ye kadar 2025'e göre yaklaşık yüzde 65 artarak yıllık yaklaşık 700 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.

        Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde ithalat altyapısı, yeniden gazlaştırma kapasitesi ve boru hattı bağlantısına bağlı olmakla birlikte bu bölgelerin hızla artan enerji talebini kömüre göre daha düşük emisyonlu seçeneklerle karşılaması ve 2050'ye kadar küresel LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını üstlenmesi bekleniyor.

        Japonya gibi LNG piyasasının daha gelişmiş olduğu ülkelerde de veri merkezlerinin yeni bir elektrik talebi kaynağı olarak öne çıkacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da ise LNG'nin yerli gaz üretiminin azalmasına paralel olarak yenilenebilir enerjinin kesintili üretim yapısını dengelemek için enerji güvenliği sağlamada hayati rol oynamaya devam etmesi öngörülüyor.

        Analize göre, artan talebi karşılamak için, halihazırda yapım aşamasında olan projelere ek olarak, 2030'lu ve 2040'lı yıllar boyunca yeni LNG sıvılaştırma tesislerine önemli ölçüde ek yatırım yapılması gerekecek ve yılda yaklaşık 200 milyon ton yeni arz ihtiyacı doğacak.

        Analizde görüşlerine yer verilen Shell Entegre Gaz Bölümü Başkanı Cederic Cremers, Orta Doğu kaynaklı kesintinin ekonominin tüm sektörlerini kapsayan, sistem genelinde şok etkisi yarattığını belirterek, "Bununla birlikte LNG endüstrisi değişen piyasa koşullarına dirençli olduğunu ve uyum sağlayabildiğini kanıtladı. Hem arz hem de talep altyapısında daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulsa da, uzun vadeli görünüm güçlü kalmaktadır ve LNG küresel enerji sisteminde dengeleyici bir güç olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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