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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lego'dan rekor gelir

        Lego'dan rekor gelir

        Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden Lego, yılın ilk yarısında gelirini yüzde 21 artırarak 41,9 milyar Danimarka kronuna çıkardı. Şirket, böylece tarihinin en yüksek ilk yarı gelirine ulaşırken faaliyet kârı da yüzde 22 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Lego'dan rekor gelir

        Lego, yılın ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ocak-haziran döneminde 41,9 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 6,54 milyar dolar) gelir elde etti. Böylece Lego'nun ilk yarı geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak rekor seviyeye ulaştı.

        Şirketin faaliyet kârı da aynı dönemde yüzde 22 artışla 10,9 milyar Danimarka kronuna (yaklaşık 1,7 milyar dolar) yükseldi.

        332 YENİ SET ÇIKARDI

        Lego'nun güçlü finansal performansında genişleyen ürün portföyünün yanı sıra yeni müşteri gruplarına ulaşma stratejisi etkili oldu. Şirket, yılın ilk 6 ayında 332 yeni set piyasaya sürdü. Bu rakam, Lego'nun bir yılın ilk yarısında piyasaya sürdüğü en yüksek yeni set sayısı olarak kayıtlara geçti.

        Botanik çiçek buketleri, Formula 1 yarış araçları ve koleksiyon ürünleri şirketin öne çıkan serileri arasında yer aldı. Lego ayrıca bu yıl Smart Play platformunu devreye aldı. Yeni teknoloji, setlerdeki sensörler aracılığıyla hareketlere tepki verilmesini, ses oynatılmasını ve ışıklandırma kullanılmasını sağlıyor.

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        Şirketin uzun süredir beklenen Pokemon iş birliği de bu yıl hayata geçirildi. Lego, bunun yanı sıra Formula 1 ve FIFA ile yaptığı ortaklıklarla spor alanındaki varlığını genişletti.

        YETİŞKİNLER DE YÖNELİYOR

        Lego Üst Yöneticisi (CEO) Niels Christiansen, şirketin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde büyüme kaydettiğini belirtti.

        Christiansen, yeni iş birliklerinin Lego markasında kendisini daha önce yeterince temsil edilmemiş hisseden tüketicileri çektiğini ifade ederek, bu ortaklıkların yeni müşteriler kazandırdığını söyledi.

        Şirketin, mevcut müşterilerini de güçlü şekilde koruduğunu belirten Christiansen, tüketicilerin Lego portföyündeki farklı ürünlere yöneldiğini kaydetti.

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        #lego
        #bilanço
        #oyuncak
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