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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Logo'dan yeni nesil kurumsal uygulama yazılımı

        Logo'dan yeni nesil kurumsal uygulama yazılımı

        Logo Yazılım, yeni nesil arayüz, yapay zeka yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirilen yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri işletmelerin kullanımına sunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Yeni nesil kurumsal uygulama yazılımı

        Logo Yazılım, Logo Cloud ile yenilenen altyapısı ve tasarımı sayesinde gelişmiş bir bulut deneyimi sunduğunu duyurdu. Logo Edge ise on-premise çözümlerin bulut servislerle zenginleştirilebildiği hibrit bir yapıyı işletmelerle buluşturduğunu belirten yazılım firması, yeni nesil arayüz, yapay zeka yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirilen çözümlere, yeni dönemde Logo dünyasının giriş kapısı niteliği taşıyan Logo Base platformu üzerinden erişilebildiğini vurguladı.

        Logo Base üzerinden Logo Kimliği ile farklı Logo Yazılım çözümlerine tek noktadan giriş yapılabiliyor. Ürünler arası geçiş sayesinde kullanıcıların sahip oldukları tüm lisanslara tek merkezden ulaşılabiliyor.

        DİNAMİK YAPISIYLA 42 YILDIR SÜREKLİ GÜNCEL

        Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “42 yıldır dönüşen teknolojileri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her dönemde kendimizi yenileyerek teknoloji alanındaki gelişmeleri işletmeler için somut değere dönüştürmeye odaklandık. Yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri, bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Bu yeniliklerin merkezinde öncelikle müşteri deneyimi yer alıyor. Yapay zekâ yetkinlikleriyle geliştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde zenginleştirirken, daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyoruz. Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürürken, kullanıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

        YENİLENEN ALTYAPI VE TASARIM

        Yapay zeka destekli dijital danışman, Logo Cloud’un en yenilikçi bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu özellik, kullanıcının sistemle etkileşimini kolaylaştırmanın yanı sıra iş süreçlerine akıllı içgörüler de kazandırıyor. Yapay zeka destekli dijital danışman, ürün kullanımına ait dokümanlara ve cevaplara da hızla ulaşmayı sağlıyor. Kullanıcılar yapay zekâ destekli dijital danışmana doğal dilde sorular yönelterek karmaşık raporlar hazırlamaya gerek kalmadan verilere erişebiliyor. Çözümün veri tabanı haritası üzerinden eğitilen yapay zekâ, bulutta yapılan sorguyu verileri kullanarak yanıtlıyor. Örneğin “Son üç ayda en çok satış yaptığım ürün hangisi?” gibi bir soru, saniyeler içinde rapor olarak sunuluyor.

        Logo Cloud kapsamında sunulan yeni gelişmiş global arama fonksiyonu, ürün kapsamındaki tüm kayıt, işlem ve belgelere saniyeler içinde ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcılar bilgiye ulaşmak için arayüzde dolaşmak yerine, doğrudan işlem odaklı ilerleyebiliyor.

        HİBRİT DÜNYANIN İHTİYAÇLARI

        Logo Edge ile firmanın on-premise çözümleri, artık bulut servislerle zenginleştirilebilen hibrit bir yapıya kavuştuğu da belirtiliyor. ERP başta olmak üzere Depo Yönetiminden (WMS) Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM), Saha Satış Yönetiminden Veri Analitiği ve İnsan Kaynakları Yönetimine kadar çözümlerin kurulum süreçleri daha yalın hale geliyor. Yeni nesil kullanıcı deneyimine, yeni teknolojilere ve entegrasyonlara uyumlu bir yapı kuruluyor. PaaS altyapısı sayesinde Logo Edge, entegre analitik web dashboard servisi, online teklif toplama ve yapay zekâ destekli dijital asistan özellikleriyle birlikte sunuluyor.

        Logo Yazılım’ın Tiger ve Netsis ERP ürün grupları ile j-Platform ürünü artık Logo Edge çatısı altında farklı seriler hâlinde sunuluyor. ERP çözümleri işletme büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre Logo Edge T-Series, Logo Edge N-Series ve Logo Edge J-Series olarak farklı paket yapılarıyla kullanıcılarla buluşuyor.

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        #cloud
        #yazılım
        #Yapay Zeka
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