Mavi'den 807 milyon TL net kâr

Mavi, enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş 1 Şubat – 31 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre tüketici talebinin baskı altında kaldığı zorlu makroekonomik ortamda, konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,1 gerileyerek 25 milyar 832 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, bu dönemde doğru planlama ve fiyatlama stratejisi ile brüt kâr marjını geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artırarak %53,1’e yükseltti. İlk yarıyı 4 milyar 679 milyon TL FAVÖK ve %18,1 FAVÖK marjı ile tamamlayan Mavi, 807 milyon TL net kâr elde etti.Faaliyetlerinden kâr ve güçlü nakit yaratmayı sürdürerek sağlam bilanço yapısını koruyan Mavi’nin net nakit pozisyonu ise 6 milyar 664 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Yılın ilk yarısında Türkiye’de 7 mağazada metrekare büyümesi ve 14 mağazada yeni konsepte geçiş gerçekleştiren Mavi, ABD’de ise 4 yeni perakende mağaza açtı. Mavi bugün, dünyada 30 ülkede, 497 mağaza ve yaklaşık 4.000 satış noktasında müşterileriyle buluşuyor.

Perakende, dijital ve omnichannel yatırımlarına hız kesmeden devam eden Şirket, ilk 6 ayda Türkiye’de perakende mağazalardaki satış adetlerini geçen yıl aynı döneme göre %4 artırdı. Yılın ilk yarısında kazanılan 682 bin yeni müşteri ile şirketin son bir yıldaki aktif müşteri sayısı 6,2 milyona ulaşırken, Mavi App kullanıcısı 5,7 milyon kişiye, Kartuş Genç üye sayısı ise 460 bine yükseldi.

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“ETKİLİ STRATEJİLERİMİZLE, FAALİYETLERİMİZDEN NAKİT VE KÂR YARATMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Mavi’nin 2026 yılı ilk yarı performansıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“2026’nın ilk yarısında, pazar dinamiklerine uyum sağlayarak operasyonel gücümüzü ve verimliliğimizi artırmaya odaklandık. Güçlü bilanço yapımızı korurken, sürdürülebilir büyüme için yatırımlarımızı ve stratejik önceliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

‘Doğru ürün, doğru fiyat, premium kalite’ üzerine kurguladığımız stratejimiz, esnek tedarik zincirimiz, etkin ve verimli planlama, disiplinli stok ve işletme sermayesi yönetimiyle brüt kâr marjımızı yukarı taşımaya,faaliyetlerimizden nakit ve net kâr yaratmaya devam ediyoruz.

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Türkiye jean pazarındaki liderliğimizi, toplam hazır giyim pazarında ilk üçteki yerimizi koruyoruz ve casual giyimdeki güçlü konumumuzu sürdürüyoruz. Denimde inovasyona ve fit çeşitliliğine yaptığımız yatırımlarla jean denince akla gelen ilk marka olmaya devam ediyoruz.”

HİSSE GERİ ALIMI KARARI

“Yönetim Kurulu’muz, tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması, sağlıklı fiyat oluşumunun ve pay fiyatı istikrarının desteklenmesi ve geri alınan payların iptal edilmesi suretiyle uzun vadeli hissedar değerine katkı sağlanması amacıyla yeniden bir hisse alım programı başlatmaya karar verdi. Program için 1 milyar TL fon ayırdık.”

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2026 BEKLENTİLERİNİ GÜNCELLEDİ

İlk 6 aylık finansal sonuçlar doğrultusunda 2026 yılı beklentilerini güncelleyen Mavi, yılı konsolide gelirlerde yatay ila düşük tek haneli daralmayla tamamlamayı öngörüyor. Mavi, %18 ± %0,5 FAVÖK marjı hedefini ve net nakit pozisyonunu koruma beklentisini sürdürüyor. Satış alanı büyümesinde 2026 yılında Türkiye’de 15 net yeni mağaza açılışı, 15 mağazada metrekare genişlemesi ve 30 mağazada yenileme; Kuzey Amerika’da ise 6 yeni mağaza açma hedeflerini koruyor.

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Cüneyt Yavuz, konsolide gelir beklentisindeki revizyonun güncellenen enflasyon varsayımı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtirken, Mavi’nin FAVÖK marjı, net nakit pozisyonu, yatırım harcamaları ve mağaza yatırımlarına ilişkin yıl sonu hedeflerini koruduğunun altını çizdi.