Melisa Sabancı Tapan'a Singapur'da onur madalyası

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen ailelerin temsilcilerini, iş dünyası liderlerini, yatırımcıları ve toplumsal fayda alanında çalışan isimleri bir araya getiren İş Dünyası ve Hayırseverlik Forumu'na (Business & Philanthropy Forum 2026) katıldı.

Singapur merkezli Alliance for Good tarafından düzenlenen forumda yapay zekânın insanlığın geleceğindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Tapan, kurucusu olduğu Gate 27 ile yapay zekâ çağında insan kalmanın yollarını sorgulayan AI.SU platformunu uluslararası katılımcılara tanıttı.

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Tapan'a Alliance for Good çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla onur madalyası takdim edildi.

Alliance for Good tarafından Synergos iş birliğiyle Singapur'da düzenlenen etkinliklerde teknoloji, sermaye ve liderliğin toplumsal fayda yaratmadaki rolü ele alındı.

Tapan, sanat, akademi ve toplumsal fayda alanları arasında kurulan iş birlikleriyle farklı disiplinlerin birbirini beslediği ve birlikte gelişebildiği ekosistemler oluşturmayı hedefleyen yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Alliance for Good'un Yeni Nesil Liderler yapılanmasında Kültürden Sorumlu Lider olarak görev alan Melisa Sabancı Tapan, Yeni Nesil Liderlik Programı'nda aile şirketlerinin gelecek nesil temsilcileriyle bir araya geldi. Kurucusu olduğu uluslararası yaratıcı konuk programı Gate 27'yi tanıtan Tapan, sanat ve yaratıcılığın toplumsal fayda yaratmadaki rolüne ilişkin deneyimlerini paylaştı.

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Tapan'ın yönettiği uygulamalı çalışmada katılımcılar, sınırlı kaynaklarla toplumsal sorunlara çözüm geliştirmeye odaklandı. Tapan, buluşmada ailelerinin çalışmalarından bağımsız olarak kendi toplumsal fayda girişimlerini geliştirmek isteyen yeni nesil liderlerle de deneyimlerini paylaştı.

"İNSANA YÖNELİK YATIRIM PLANIMIZ OLMALI"

Tapan, İş Dünyası ve Hayırseverlik Forumu kapsamında yapay zekânın insanlığın geleceğine etkilerinin ele alındığı oturumda teknoloji girişimcisi Carlos Fernandes ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Synergos'tan Jamie Webb'in yönettiği oturumda yapay zekânın sunduğu fırsatlar, teknolojik gelişmelerin toplumsal etkileri ve liderlerin sorumlulukları tartışıldı.

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Sabancı Üniversitesi çatısı altında hayata geçirilen AI.SU platformunun çıkış noktasını da paylaşan Tapan, yapay zekâ çağında insani muhakemenin, sorumluluğun, empatinin ve özgünlüğün korunmasının önemine dikkat çekti.

Yapay zekânın bilgiye erişimdeki eşitsizlikleri azaltma potansiyeline dikkat çeken Tapan, toplumsal fayda odaklı yatırımların üniversiteler, teknoloji şirketleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında uzun vadeli iş birlikleri geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Tapan, "Yapay zekânın gelişimiyle birlikte insanların yetkinliklerini de geliştirebiliyor muyuz? Bence asıl odaklanmamız gereken soru bu. Teknoloji bize yeni olanaklar sunuyor ancak bu olanakların insanların yaşamlarında nasıl bir karşılık bulacağı, bugün vereceğimiz kararlara bağlı. Yapay zekâya yaptığımız her yatırımın yanında, bu dönüşümden etkilenecek insanlara yönelik bir yatırım planımız da olmalı" dedi.

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AKADEMİK İŞ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Singapur temasları kapsamında Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan ve Singapur'da görev yapan altı Türk akademisyenin katılımıyla düzenlenen buluşmaya da ev sahipliği yapan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iki ülkenin üniversiteleri arasında geliştirilebilecek iş birlikleri, akademisyen ve öğrenci değişim programları ile bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik fırsatları değerlendirdi.

Melisa Sabancı Tapan, Alliance for Good'un çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla Cambridge Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesörü Alan Short tarafından takdim edilen onur madalyasına layık görüldü.