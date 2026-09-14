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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur: “Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz”

        Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur: “Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz”

        Tarladan sofraya uzanan sürecin tüm aşamalarında gıda güvenliğini önceliklendiren Migros, meyve ve sebze ürünlerine ait pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market üzerinden yayınlamaya başladı. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz. Halkımızın sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için; meyve sebzede pestisit analizleri, ağır metal analizleri, izlenebilir ürünler gibi pek çok uygulamayı Türkiye'de ilk kez başlatan kurum Migros'tur.  Meyve ve sebzeleri rafımıza koymadan önce kontrollerden geçirerek güvenli gıdaya erişimi güvence altına alıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        "Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz"

        Uzun yıllardır takip ettiği kapsamlı analiz ve gıda güvenliği sistemi kapsamında her yıl yaklaşık 20.000’i aşkın ürünü akredite laboratuvarlarda analiz ettiren Migros, Antalya Kocayatak’ta kurduğu pestisit laboratuvarında da meyve ve sebze ürünlerini 600 farklı etken madde açısından analiz ediyor.

        Migros, meyve ve sebze ürünlerinde yaptırdığı pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market üzerinden ürünlerin ‘ürün açıklaması’ sekmelerinde yayınlamaya başladı.

        Uzun yıllardır ürünlerini risk değerlendirmesine dayalı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite laboratuvarlarda analiz ettiren Migros, meyve ve sebze ürünlerinde her yıl yaklaşık 20.000‘i aşkın üründe pestisit analizi gerçekleştiriyor. Migros, ayrıca Antalya Kocayatak'ta kurduğu pestisit laboratuvarında da meyve sebze ürünlerinde 600 farklı etken maddeyi tarıyor.

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        BAYDUR: “MÜŞTERİLERİMİZİN BİZE DUYDUĞU GÜVENİ YAPTIĞIMIZ İŞİN MERKEZİNE KOYUYORUZ”

        Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz. Halkımızın sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için; meyve sebzede pestisit analizleri, ağır metal analizleri, izlenebilir ürünler gibi pek çok uygulamayı Türkiye’de ilk kez başlatan kurum Migros’tur. Meyve ve sebzeleri rafımıza koymadan önce kontrollerden geçirerek güvenli gıdaya erişimi güvence altına alıyoruz. 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği kapsamında İyi Tarım Uygulamalı ürünleri satışa sunan ilk perakendeciyiz. Satışımızda olan yerli üretimin yüzde 75’i İyi Tarım Uygulamalı. 'Migros Varsa Güven Var' derken tam olarak bunu kastediyoruz. Migros uygulamasından paylaştığımız pestisit kontrolü analiz raporlarımızla bu güvenin görünürlüğünü artırıyoruz” dedi.

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        Migros, gıda güvenliği ve kalite yaklaşımını diğer ürün gruplarında da kapsamlı denetimlerle sürdürüyor. Dağıtım merkezlerinde yıl boyunca yaklaşık 3,8 milyon gıda ve gıda dışı ürün, 223 farklı parametre üzerinden kalite kontrolünden geçiriliyor. Migros, tedarikçilerini de uluslararası standartlar doğrultusunda denetliyor. İyileştirmeye açık görülen alanlarda gıda güvenliği, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik başlıklarında ücretsiz ve online eğitimler düzenliyor.

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        #Migros Grubu Pazarlama
        #Ekmel Baydur
        #migros
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