Mobil abone sayısı 102,2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi.

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDEN 55,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

2026 yılının ikinci çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 418’e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, söz konusu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 766 olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, “2026 yılının ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,9 artarak 55,6 milyar liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

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MOBİL ABONE SAYISI 102,2 MİLYONA ULAŞTI

Mobil haberleşme verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam mobil abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını belirterek, “2025 yılının ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan toplam mobil abone sayımız, 2026 yılının aynı döneminde 102,2 milyona ulaştı.” dedi.

Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde M2M aboneleri hariç mobil gerçek kullanıcı sayısının yaklaşık 87 milyon olduğunu belirterek mobil yaygınlık oranının yüzde 101 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. M2M aboneleri ve 0-9 yaş nüfus hariç tutulduğunda ise mobil yaygınlık oranının yüzde 115,9 olduğunu kaydetti.

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M2M ABONE SAYISI YÜZDE 36,4 ARTTI

M2M aboneliklerindeki artışa dikkati çeken Uraloğlu, “M2M abone sayımız geçen yılın aynı dönemindeki 11,2 milyon seviyesinden yüzde 36,4 artışla 15,2 milyona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE MOBİL GÖRÜŞME SÜRESİNDE AVRUPA'DA İLK SIRADA

Mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 468 dakikalık mobil kullanım süresiyle Türkiye, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam mobil ses trafiğinin 77,4 milyar dakika, sabit ses trafiğinin ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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TAŞINAN MOBİL NUMARA SAYISI YAKLAŞIK 214,1 MİLYONA ULAŞTI

Mobil numara taşınabilirliğine ilişkin verileri de değerlendiren Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 2,8 milyon mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, “30 Haziran 2026 itibarıyla taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 214,1 milyona ulaştı.” dedi.

GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI 100,8 MİLYONU AŞTI

İnternet abone sayısındaki artışın devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 100 milyon 846 bin 626’ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artan genişbant internet abonelerimizin 21,2 milyonunu sabit, 79,7 milyonunu ise mobil genişbant aboneleri oluşturdu.” dedi.

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FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 10,7 MİLYONA ULAŞTI

Genişbant aboneliklerini kullanılan teknolojilere göre değerlendiren Uraloğlu, “2026 yılının ikinci çeyreğinde fiber internet abone sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 10,7 milyona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, eve kadar fiber (FTTH) abone sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 arttığını belirterek, “Eve kadar fiber abone sayımız 7,6 milyondan 9,6 milyona ulaştı.” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, 2026 yılının ikinci çeyreğinde xDSL abone sayısının yaklaşık 8 milyon, kablo internet abone sayısının ise yaklaşık 1,5 milyon olduğunu kaydetti.

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FİBER ALTYAPI UZUNLUĞU 720 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI

Fiber altyapının genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, “Geçen yılın aynı döneminde 637 bin kilometre olan fiber uzunluğumuz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 13 artışla 720 bin kilometreye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

5G GERÇEK KULLANICI SAYISI 44,2 MİLYONU AŞTI

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5G gerçek kullanıcı sayısının 44 milyon 268 bin 946 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, ikinci çeyrekte 5G uyumlu cihaz sayısının ise 29 milyon 777 bin 164’e ulaştığını bildirdi.

GENİŞBANT İNTERNET VERİ TRAFİĞİ YÜZDE 16,5 ARTTI

İnternet kullanımındaki artışın veri trafiğine de yansıdığını belirten Bakan Uraloğlu, “2025 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyon 507 bin 754 TByte olan toplam genişbant internet veri trafiği, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 16,5 artışla 26 milyon 217 bin 290 TByte’a çıktı.” dedi.

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-Mobil İnternet Trafiğinde Yüzde 39,9 Artış

Veri trafiğinin sabit ve mobil dağılımını da değerlendiren Uraloğlu, “Sabit genişbant internet veri trafiğimiz yüzde 11,4 artışla 20,6 milyon TByte’a ulaşırken, mobil genişbant internet veri trafiğimiz yüzde 39,9 artışla yaklaşık 5,6 milyon TByte’a çıktı.” ifadelerini kullandı.

SABİT TELEFON ABONE SAYISI 8,1 MİLYON

Sabit telefon hizmetlerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreği sonu itibarıyla sabit telefon abone sayısının 8,13 milyon, sabit telefon yaygınlık oranının ise yaklaşık yüzde 9,4 olduğunu bildirdi.

Uraloğlu ayrıca, sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ülkenin İngiltere, en fazla trafik alınan ülkenin ise KKTC olduğunu belirtti.