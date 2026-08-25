Nvidia hisselerinde 280 milyar dolarlık dalgalanma beklentisi

Nvidia, ikinci çeyrek mali sonuçlarını Çarşamba öğleden sonra açıklayacak. Opsiyon trader’ları, bilanço sonrası Perşembe günü hisse senedinde her iki yönde de yüzde 5,4’lük bir hareket öngörüyor. Bu oran, Mayıs bilançosu öncesinde fiyatlanan yüzde 6,5’lik hareketin altında. Söz konusu salınım, şirketin piyasa değerinde yaklaşık 280 milyar dolarlık bir değişime denk geliyor. Bu tutar, S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 90’ının tek başına piyasa değerinden daha büyük.

Opsiyon Research & Technology Services (ORATS) verilerine göre beklenen hareket, Nvidia’nın son 12 çeyrekteki ortalama yüzde 7,4’lük fiyat salınımının da oldukça altında. ORATS kurucusu Matt Amberson, “Bu durum Nvidia için bir miktar rehavet gösteriyor ve şirketin daha öngörülebilir hale geldiğini işaret ediyor” dedi.

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OPSİYON PİYASALARINDA REHAVET SİNYALİ

Son iki yıldır Nvidia’nın bilanço sonrası gerçek fiyat hareketleri, opsiyon piyasalarının fiyatladığı seviyelerin sıklıkla altında kaldı. Susquehanna’da türev stratejiler eş başkanı Chris Murphy, yapay zeka döneminin başlarında yaşanan büyük sürprizlerin ve yüzde 10-20’lik sıçramaların artık geride kaldığını belirtti. “Herkesi şaşırtacak devasa bir aşım ve güçlü ralli beklentisi artık pek yok” değerlendirmesini yaptı.

Nvidia hisseleri Pazartesi günü üst üste yedinci işlem gününde de geriledi. Yılbaşından bu yana ise yüzde 11,7 yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 11,8, Philadelphia SE Yarı İletken endeksi ise yüzde 61 arttı.

GENİŞ PİYASA BASKILARI VE FAİZ ENDİŞELERİ

Nvidia’daki geri çekilme, genel piyasa tedirginliğiyle örtüşüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ABD kamu borcuna ilişkin kaygılar Hazine tahvil getirilerini yukarı taşıdı. 30 yıllık getiriler geçen hafta 19 yılın zirvesine çıktı. Hazine Bakanı Scott Bessent’in, yaklaşık 1 trilyon dolarlık Hazine Genel Hesabı’ndan yararlanarak tahvil geri alımlarını finanse edebileceği yönündeki raporlar, Pazartesi günü getiriyi bir miktar aşağı çekse de 30 yıllık getiri hala yüzde 5’in üzerinde seyretti.

Getiri artışı büyüme ve teknoloji hisselerini olumsuz etkilerken Wall Street endekslerini de aşağı çekti. Yatırımcıların odağında bu hafta Jackson Hole’da konuşacak olan Fed Başkanı Kevin Warsh da yer alıyor. Konuşmanın faiz görünümüne dair ipuçları vermesi bekleniyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ REHBER VE YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA

Bu ortamda yatırımcılar Nvidia’nın gelir rehberliği, çip talebi, kâr marjı ve büyük bulut sağlayıcılarının yapay zeka sermaye harcamalarını artırmaya devam edip etmeyeceğine odaklanacak. Yapay zeka çiplerinin baskın tedarikçisi olan Nvidia, geniş yapay zeka ticaretinin barometresi olarak görülüyor.

Şirket yakın zamanda altı büyük finans kurumuyla ortaklık kurarak yapay zeka altyapısı için 500 milyar doların üzerinde finansman platformu hedefledi. TritonPoint Wealth baş yatırım sorumlusu Will Sterling, Nvidia’nın hiperscaler’ların sermaye harcama eğilimini iyi okuyabildiğini belirterek, “Yatırım getirisinin devamı, tüm ekosistem için risk-on ortamını destekler” dedi.