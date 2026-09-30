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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Orhan Veli Çaycı: "Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz”

        Orhan Veli Çaycı: "Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz”

        FMO, Garanti BBVA Leasing'e 30 milyon euro tutarında, beş yıl vadeli kredi sağladı. Finansmanın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer iklim odaklı yatırımların finansmanında kullanılması planlanıyor. Bu iş birliğine ilişkin Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, "FMO ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yeşil dönüşüme katkı sağlayan yatırımları destekliyoruz"

        Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası FMO, Garanti BBVA'nın iştiraki Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ye (Garanti BBVA Leasing) 30 milyon euro tutarında kredi sağladığını duyurdu.

        Beş yıl vadeli finansmanın, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer sürdürülebilir varlıklar dahil olmak üzere uygun yeşil yatırımların finansmanında kullanılması planlanıyor. Kaynağın, işletmelerin verimliliklerini artıran, kaynak kullanımında etkinliği güçlendiren ve Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyen teknolojilere yönelik yatırımlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

        FMO tarafından sağlanan finansmanın, Garanti BBVA Leasing'in yeşil varlık portföyünü büyütmesine ve Türk şirketlerinin uzun vadeli yabancı para finansmanına erişimine destek olması öngörülüyor. KOBİ'lere odaklanan Garanti BBVA Leasing'in, bu finansman aracılığıyla şirketlerin rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen yatırımlara kaynak sağlaması planlanıyor.

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        İşlemin, Garanti BBVA Leasing'in sürdürülebilirlik hedeflerine ve Garanti BBVA'nın 2029 yılına kadar 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdüne katkı sağlaması bekleniyor. Finansmanın ayrıca FMO ile Garanti BBVA arasındaki iş birliğini güçlendirmesi öngörülüyor.

        Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı şunları söyledi:

        “Sürdürülebilirlik, reel ekonominin finansmanına yönelik yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası. FMO ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni finansman işlemi; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapan işletmelere sağladığımız desteği güçlendirirken, uzun vadeli fonlama kaynaklarımızı daha da çeşitlendirmemize katkı sağlıyor.

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        FMO ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan ve Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz.”

        FMO Finansal Kuruluşlar ECA MENA Bölge Müdürü Ruhi Coşkun, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Uzun vadeli finansmana erişim, işletmelerin daha sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duydukları teknoloji ve varlıklara yatırım yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

        Bu Yeşil Finansman ile Garanti BBVA Leasing’in Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer iklim odaklı yatırımlara yönelik finansman olanaklarını genişletmesini destekliyoruz. Güçlü bir yerel ortakla çalışarak, KOBİ’ler dahil olmak üzere işletmelerin verimliliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve aynı zamanda ülkenin iklim dönüşümüne katkıda bulunmalarına destek olmayı hedefliyoruz.”

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