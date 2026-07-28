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        Haberler Ekonomi Otomobil Ovolt ve TÜRKONFED’den stratejik adım

        Ovolt ve TÜRKONFED’den stratejik adım

        Ovolt ile Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), şirketlerin araç filolarını elektrikli mobilite dönüşümünü hızlandırmak amacıyla anlaşmaya vardı. İş birliği kapsamında TÜRKONFED üyesi işletmeler, Ovolt iş birliğiyle OPET'in akaryakıt filo çözümlerinden ve Ovolt şarj ağı üzerinden sunulan elektrikli araç şarj hizmetlerinden yararlanabilecek. Anlaşma kapsamında enerji verimliliği, dijital dönüşüm, akıllı filo yönetimi ve sürdürülebilir mobilite alanlarında da ortak projeler geliştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Ovolt ve TÜRKONFED'den stratejik adım

        Ovolt ile Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), şirket filolarının enerji ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla yönetebilmesini sağlamak ve elektrikli mobilite dönüşümünü hızlandırmak amacıyla stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

        İş birliği kapsamında TÜRKONFED üyesi işletmeler, Ovolt iş birliğiyle OPET'in akaryakıt filo çözümlerinden ve Ovolt şarj ağı üzerinden sunulan elektrikli araç şarj hizmetlerinden avantajlı koşullarla yararlanabilecek.

        Böylece işletmeler elektrik ve akaryakıt tüketimlerini tek bir yapı altında yönetebilecek, enerji maliyetlerini daha etkin takip edebilecek ve filo operasyonlarında verimlilik sağlayabilecek. Taraflar ayrıca enerji verimliliği, dijital dönüşüm, akıllı filo yönetimi ve sürdürülebilir mobilite alanlarında ortak projeler, eğitim programları ve sektörel çalışmalar yürütecek.

        İş birliği, yalnızca elektrikli araç şarj hizmeti veya akaryakıt tedariki sunmanın ötesine geçerek şirketlerin karma filo yapısını tek bir ekosistem üzerinden yönetebilmesini mümkün kılıyor.

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        TÜRKONFED tarafından yönlendirilecek kurumsal üyeler elektrikli araçlarının şarj ihtiyaçlarını Ovolt şarj istasyon ağından, içten yanmalı araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını ise OPET filo altyapısı üzerinden karşılayabilecek.

        Şirketler kendi lokasyonlarında kuracakları şarj altyapılarını da Ovolt ekosistemine entegre ederek kullanıcı yetkilendirme, araç tanımlama, şarj limitleri ve raporlama süreçlerini tek merkezden yönetebilecek.

        "DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK"

        İş birliğini değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Ovolt ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyamızın enerji ve filo yönetiminde verimliliği artıran, maliyetlerini daha sağlıklı izlemelerine imkân veren teknolojik çözümlere erişimini kolaylaştıracağız. Eğitim, araştırma ve ortak projelerle destekleyeceğimiz bu süreç, işletmelerimizin bugünkü ihtiyaçlarına yanıt verirken düşük karbonlu ve dijital ekonomiye geçişlerini de hızlandıracak" dedi.

        "GELECEK AKILLI ENERJİ EKOSİSTEMLERİNDE"

        Kurumsal filoların dönüşümünün mevcut araçların bir gecede elektrikliye dönüşmesi anlamına gelmediğini kaydeden Ovolt Genel Müdürü Hakan Koca da, "Önümüzdeki dönemin gerçeği, elektrikli ve içten yanmalı araçların birlikte yer aldığı karma filo yapıları olacak. Türkiye’de filo yönetiminin geleceği yalnızca araçları elektrikliye dönüştürmekten ibaret değil; asıl dönüşüm farklı enerji kaynaklarının tek platformda yönetilebildiği akıllı enerji ekosistemlerine geçiş olacak. TÜRKONFED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de bu vizyonun önemli bir örneğini oluşturuyor. Kurumların enerji dönüşümünü teknolojiyle destekleyen bir çözüm ortağı olma vizyonuyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖRNEK İŞ MODELİ HEDEFLENİYOR

        TÜRKONFED ve Ovolt arasındaki iş birliği yalnızca ticari avantajlarla sınırlı kalmayacak.

        Taraflar; enerji verimliliği, dijital dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve akıllı filo yönetimi başlıklarında ortak eğitim programları, webinarlar, araştırmalar ve sektörel raporlar hazırlayacak.

        Böylece işletmelerin yalnızca enerji yönetiminde değil, dönüşüm stratejilerinde de yol gösterici bir iş modeli oluşturulması hedefleniyor.

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