Oyun sektöründe yeni rekabet kuralı, yapay zeka

Gaming Istanbul 2026’da yapay zekanın oyun sektöründeki dönüşümünü değerlendiren Microsoft Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri Mimari Lideri Barbaros Günay, üretken yapay zekanın oyun geliştirme süreçlerinde giderek daha merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA HIZLANDIKÇA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERİN PAZARA ÇIKIŞ HIZI DA ARTTI

Günay, yapay zekanın yazılım geliştirme alanındaki etkisinin de giderek görünür hale geldiğini ifade ederek, “Artık çok daha hızlı geliştirebiliyorsunuz. Microsoft Marketplace’e baktığımızda uygulama sayısındaki artış bile bu dönüşümün hızını gösteriyor. Yapay zeka geliştirme süreçlerini hızlandırdıkça ortaya çıkan ürünlerin sayısı ve pazara çıkış hızı da ciddi biçimde değişiyor. Bu dönüşüm oyun stüdyoları için de geçerli” dedi.

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HATALARI TESPİT EDİP RAPORLAMASI ARTIK MÜMKÜN

Oyun sektöründe yapay zekanın özellikle asset generation, procedural generation, kişiselleştirilmiş içerik, test ve debugging gibi alanlarda önemli kullanım fırsatları sunduğunu belirten Günay, test süreçlerindeki otomasyonun oyun geliştirme ekipleri açısından dikkat çekici bir potansiyel taşıdığını söyledi. Günay, yapay zeka destekli sistemlerin oyun dünyasında karakterleri dolaştırarak hataları tespit etmesi ve raporlaması gibi senaryoların artık mümkün hale geldiğini aktardı.

Yapay zekanın sektördeki dönüşümünün yalnızca teknolojik süreçlerle sınırlı olmadığını, oyun geliştirme mesleklerinin ve çalışma biçimlerinin de değiştiğini vurgulayan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“KOŞARKEN YANINIZDAN PATENLE GEÇEN BİRİ VARSA, AYNI KULVARDA YARIŞMIYORSUNUZ”

“Yapay zeka, aynı işi daha hızlı ve farklı bir biçimde yapabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla yalnızca kullandığınız araçlar değil, iş yapış biçimleriniz de değişiyor. Yapay zeka kullanan bir geliştiriciyle kullanmayan bir geliştirici artık aynı şartlarda çalışmıyor. Bunu bir maraton gibi düşünebilirsiniz; siz koşarken yanınızdan patenle geçen biri varsa, aynı kulvarda yarışmıyorsunuz. Yapay zekayı kullananlar daha hızlı ilerleyebiliyor ve rekabetin kuralları değişiyor. Bu nedenle mesele artık ‘Yapay zekayı kullanmalı mıyım?’ sorusundan çok, onu iş süreçlerime nasıl doğru şekilde dahil edeceğim sorusuna dönüşüyor.”

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Günay, yapay zekanın oyun sektöründe kaçınılmaz biçimde daha fazla yer alacağını belirtirken, teknolojinin sunduğu fırsatların yanında özellikle genç oyuncular söz konusu olduğunda güvenlik ve sorumlu kullanım konularının da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek konuşmasını bitirdi.

Türkiye’de 50 milyonu aşan oyuncu kitlesi ve 1 milyar doların üzerinde pazar büyüklüğüne ulaşan oyun ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturan Gaming Istanbul 2026, 20 Eylül’e kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.