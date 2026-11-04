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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pazarama’da "Bi’ Başka Kasım" kampanyası başlıyor

        Pazarama’da "Bi’ Başka Kasım" kampanyası başlıyor

        Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Pazarama, "Bi' Başka Kasım" kampanyasıyla avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 3 Kasım'da başlayacak kampanya kapsamında elektronik, kişisel bakım ve kozmetik, moda, ev ve yaşam, spor ve outdoor başta olmak üzere birçok kategoride indirimler ve avantajlar kullanıcılarla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Pazarama'da "Bi' Başka Kasım" kampanyası başlıyor

        Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde kullanıcılarına farklı ihtiyaçları için uçtan uca çözümler sunan Türkiye İş Bankası’nın yüzde 100 iştiraki Pazarama, Kasım ayı boyunca kullanıcılarına farklı kategorilerde avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Kişisel bakım ve kozmetik, moda, ev yaşam, spor ve outdoor ile anne bebek başta olmak üzere elektronik ve teknoloji kategorilerinde satıcılarla markalara özel indirimler ve avantajlar Pazarama kullanıcılarıyla buluşacak.

        “Bi’ Başka Kasım” kampanyasının 3-12 Kasım tarihleri arasındaki ilk dönemini, 17-20 Kasım’da Pazarama Plus üyelerine özel olarak düzenlenecek olan “Plus İndirim Günleri” takip edecek. 25-30 Kasım tarihleri arasında ise “Bi’ Başka Kasım” kampanyasının ikinci indirim dönemi başlayacak.

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        “Bi’ Başka Kasım” kapsamında kullanıcılar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapacakları alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksite varan taksit avantajından faydalanabilecek. Tüketiciler, kampanya dönemi boyunca farklı harcama tutarlarına göre sunulan esnek taksit seçenekleriyle alışverişlerini bütçelerini zorlamadan tamamlama imkânı bulacak.

        Standart kredi ve banka kartlarının yanı sıra, harcamayı doğrudan mobil faturaya yansıtma kolaylığı sağlayan Vodafone Pay ve günlük harcamalarda avantaj yaratan Pluxee yemek kartı ile ödeme seçenekleri platformda yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca anlaşmalı banka ve kredi kartlarında biriken puanların yanı sıra, Shop&Miles ile millerini puana dönüştürerek sepetlerinde diledikleri gibi kullanabiliyor ve alışverişlerini bütçelerini zorlamadan tamamlama fırsatı yakalıyor.

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        Hızlı Market İndirimleri

        Kasım ayı fırsatlarını temel tüketim ihtiyaçlarına da taşıyan Pazarama, Hızlı Market’te ay boyunca geçerli özel kampanyalar sunuyor. Kullanıcılar; Pazarama Hızlı Market üzerinden verecekleri market ve gıda siparişlerinde döneme özel sepet indirimleri ve sürpriz tekliflerden yararlanabiliyor. Günlük rutin harcamalarda da kullanıcılarının yanında yer alan Pazarama, bu avantajlarla Kasım ayını tüketicileri için gerçekten “Bi’ Başka” hale getirmek istiyor.

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