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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında düşüş

        Petrol fiyatlarında düşüş

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'diplomasiye daha fazla zaman tanımak istediğine dair' haberlerinin ardından petrol fiyatları düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 08:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında düşüş

        Axios'un haberine göre ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomasiyi tercih ettiğini söyledi. Habere göre bu strateji İsrail Başbakanını endişelendirdi.

        Cumartesi günü ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni saldırılar konusunda henüz bir karar alınmadığını ve Trump’ın diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtti. Bloomberg HT'deki habere göre görüşme çabaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların devam etmesine rağmen çatışmaların yeniden alevlenmesi konusundaki endişeleri hafifletti.

        Brent ham petrol, cuma günü yüzde 2'nin üzerinde arttıktan sonra varil başına 110 dolar civarına geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 102 dolar civarında seyrediyor.

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        #petrol
        #petrol fiyatları
        #ekonomi
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