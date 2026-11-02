Petrol fiyatlarında düşüş

Axios'un haberine göre ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomasiyi tercih ettiğini söyledi. Habere göre bu strateji İsrail Başbakanını endişelendirdi.

Cumartesi günü ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni saldırılar konusunda henüz bir karar alınmadığını ve Trump’ın diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtti. Bloomberg HT'deki habere göre görüşme çabaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların devam etmesine rağmen çatışmaların yeniden alevlenmesi konusundaki endişeleri hafifletti.

Brent ham petrol, cuma günü yüzde 2'nin üzerinde arttıktan sonra varil başına 110 dolar civarına geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 102 dolar civarında seyrediyor.