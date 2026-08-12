Peugeot’dan dizel 308 hamlesi

Peugeot, C hatchback segmentindeki temsilcisi 308'in makyajlanan versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Fransa'da tasarlanan ve Mulhouse fabrikasında üretilen yeni Peugeot 308, Türkiye pazarına Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesiyle giriş yaptı.

Modelin Allure versiyonu 2 milyon 360 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, GT donanımlı versiyonun başlangıç fiyatı 2 milyon 695 bin TL olarak açıklandı.

Türkiye'de yalnızca 1.5 litrelik BlueHDi dizel motorla sunulan yeni 308'de 8 ileri EAT8 otomatik şanzıman görev yapıyor.

AYDINLATMALI LOGO İLK KEZ KULLANILDI

Yeni Peugeot 308'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri ön tasarımında ortaya çıkıyor. Peugeot, ürün gamında ilk kez aydınlatmalı logosunu yeni 308'de kullanıyor.

GT donanım seviyesinde sunulan aydınlatmalı Peugeot logosuna yeni ön ızgara ve ışıklı tasarım detayları eşlik ediyor. Mesafe radarı ise logonun arkasına gizlenmiş durumda.

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Yenilenen ön bölümde farlardan ön yüze doğru uzanan çizgiler, yeniden tasarlanan tampon ve hava girişleri aracın daha sportif görünmesine katkı sağlıyor. Peugeot, aerodinamik yapının yakıt tüketiminin azaltılmasına da destek verdiğini belirtiyor.

Allure versiyonunda yeni ön ızgara, Full LED farlar ve 17 inç elmas kesim alaşım jantlar standart olarak sunuluyor. GT'de ise aydınlatmalı ön ızgara ve logo, Matrix Full LED farlar, akıcı LED sinyal lambaları ve 18 inç elmas kesim alaşım jantlar yer alıyor.

IŞIK İMZASI YENİLENDİ

Yeni 308'in ön bölümünde üç ince LED pençeden oluşan gündüz farları ve sinyal lambaları kullanılıyor. Arka tarafta da üç eğik LED pençeden oluşan aydınlatma tasarımı tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Modelin renk seçeneklerine yeni Lagoa Mavi de eklenirken; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah ve Elixir Kırmızı seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.

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Peugeot, yeni 308'in üretiminde yüzde 30'dan fazla geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanıldığını açıklıyor. Araçta kenevir liflerinden üretilen parçalar ve geri dönüştürülmüş plastik bileşenler de bulunuyor.

İÇ MEKÂNDA TEKNOLOJİ ARTTI

Yeni 308'in kabininde Peugeot i-Cockpit mimarisi korunurken, donanım seviyelerine göre yeni dijital özellikler sunuluyor.

Allure versiyonunda 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj ve anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi standart olarak geliyor.

GT'de ise 10 inçlik 3 boyutlu dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles sanal tuşlar ve entegre 3 boyutlu navigasyon sistemi sunuluyor. Sekiz farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması da GT donanımının özellikleri arasında yer alıyor.

Allure'da Quartz dikiş detaylarına sahip yarı deri kumaş koltuklar kullanılırken, GT versiyonunda Adamite Yeşili dikişli yarı deri koltuklar, Alcantara kaplı ön konsol ve alüminyum dekor detayları bulunuyor. Panoramik açılır cam tavan ise Allure seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor.

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SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ GENİŞLETİLDİ

Yeni Peugeot 308'de Adaptif Hız Sabitleyici, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Tespit Kamerası, Hız Limiti Tanıma ve Önerme Sistemi ile Acil Durum Tam Durdurma Güvenlik Freni iki donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor.

GT donanımında bunlara Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ve Şerit Konumlama Asistanı ekleniyor. Ön ve arka park sensörleri, yan sensörler ve 360 derece çevre görüş sistemi de GT'nin standart donanımları arasında bulunuyor.

Allure versiyonunda ise arka park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

DİZEL MOTOR GERİ DÖNDÜ

Yeni Peugeot 308'in Türkiye'deki motor seçeneğini 1.5 litrelik dört silindirli BlueHDi dizel ünite oluşturuyor. 130 HP güç üreten motor, 1.750 d/d'de 300 Nm maksimum tork sağlıyor ve 8 ileri EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Peugeot'nun açıkladığı verilere göre yeni 308, 0'dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşırken maksimum 207 km/s hız yapabiliyor.

Modelin WLTP normlarına göre karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,9 ile 5,1 litre arasında değişiyor. 53 litrelik yakıt deposuna sahip yeni Peugeot 308, Türkiye'de Allure ve GT donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.