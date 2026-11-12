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        Haberler Ekonomi Enerji "Piyasa güçleri iklim hedeflerinin tamamını karşılayamaz"

        "Piyasa güçleri iklim hedeflerinin tamamını karşılayamaz"

        COP31 Küresel İş Ortağı Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Bloomberg Green at COP31" etkinliğine katılarak değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Temiz enerji ile ekonomik öncelikler ilk kez daha önce hiç görülmediği kadar paralel hale geldi. Ancak piyasa güçleri iklim hedeflerinin tamamını karşılayamaz" dedi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerektiğine değinen Koç, gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonları düşünüldüğünde dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemli olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        "Gelişmiş ülkeler daha fazla sorumluluk üstlenmeli"

        COP31 Küresel İş Ortağı Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Bloomberg Green’in düzenlediği “Bloomberg Green at COP31” etkinliğinde katıldığı söyleşide değerlendirmelerde bulundu.

        Bütün ülkelerin ulusal güvenlik, enerji bağımsızlığı, Çin rekabeti ve jeopolitik risklerle başa çıkmaya çalıştığını belirten Koç, “Sermaye, enerji ve sanayi kapasitesi üzerinde hâkimiyet kurabilen taraf kazanacak” dedi. Koç, ulusal güvenlik, rekabet gücü, dayanıklılık ve başarı açısından son derece önemli olan enerji dönüşümünün temelinde elektrifikasyonun bulunduğuna dikkat çekti.

        “İKLİM HEDEFLERİNİ YALNIZCA PİYASA GÜÇLERİNE BIRAKAMAYIZ”

        Koç, temiz enerji ile ekonomik önceliklerin ilk kez daha önce hiç görülmediği kadar paralel hale geldiğini, ancak piyasa güçlerinin iklim hedeflerinin tamamını karşılayamayacağını söyledi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerektiğine değinen Koç, gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonları düşünüldüğünde dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Koç, “Dolayısıyla iklim hedeflerini yalnızca piyasa güçlerine bırakamayız. Bu ne anlama geliyor? Bu COP ve bundan sonraki COP'lar, piyasa güçlerinin çözüm üretemediği alanlardaki iklim sorunlarının nasıl ele alınacağına yönelik politikalar geliştirebilirse önemli bir ilerleme sağlanabilir” dedi.

        Temiz enerjinin uygun maliyetli finansmana ihtiyacı olduğunu belirten Koç, “Dünyaya baktığınızda, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan kesimin temiz enerji yatırımlarının yalnızca yüzde 15'ini alabildiğini görüyorsunuz. Afrika ise dünya nüfusunun yüzde 20'sine sahip olmasına rağmen bu yatırımların yalnızca yüzde 2'sini alıyor. Dolayısıyla finansman çekebilmek, bu alanda başarılı olup olmayacağınızı ve kârlı yatırımlar gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi belirleyen en önemli unsurlardan biri” dedi.

        “GELİŞMİŞ ÜLKELER, DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANINDA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ”

        COP29'da gelişmekte olan ülkelere yılda 300 milyar dolar finansman sağlanacağının taahhüt edildiğini hatırlatan Koç, “Bardağın dolu tarafından baktığımızda, temiz enerji dönüşümü için önemli miktarda kaynağın harekete geçirildiğini görüyoruz. Ancak mevcut finansman düzeyi ve kaynakların dağılımı, küresel hedeflere ulaşmak açısından hala yeterli değil. Bu nedenle finansman mekanizmalarının daha etkili ve kapsayıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu noktada, gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonlardaki payları ve finansman kapasiteleri dikkate alındığında, dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri önem taşıyor. Örneğin, kalkınma bankalarının temiz enerji yatırımlarına sağladığı her 1 dolarlık finansman, gelişmiş ülkelerde 2 dolarlık ek finansmanı harekete geçirirken, gelişmekte olan ülkelerde bu tutar yalnızca 40 sent düzeyinde kalıyor. Bu fark, özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

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        #cop31
        #Koç Holding
        #Ali Koç
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