Piyasa kapanışı: 29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.183,21 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,64 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KARTN,ISBTR,DOFRB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KZBGY,INFO,EFOR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.045.254.244.00 TL), ASELS (9.939.523.639.00 TL), AKBNK (6.457.895.832.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Haziran 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 46,64 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,38 yükseliş ile 53,30 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (29 Haziran 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,69 :artarakazalarak 4.019,44 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,66 düşüş sonucu 6.028,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,66 düşerek 9.856,79 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.306,58.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,43 düşüş ile 59.104,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,10 azalış ile 1.562,98 dolar.Brent Petrol ise 72,89 dolar