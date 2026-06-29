Piyasa kapanışı: 29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Haziran 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,64 değer kaybederek 14.183,21 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 46,64 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,66 ile 6.028,62 liraya geriledi.
29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.183,21 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,64 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KARTN,ISBTR,DOFRB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KZBGY,INFO,EFOR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.045.254.244.00 TL), ASELS (9.939.523.639.00 TL), AKBNK (6.457.895.832.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
329.00 ₺
|
-0.53 %
|
14.045.254.244
|
357.50 ₺
|
-1.11 %
|
9.939.523.639
|
77.20 ₺
|
-0.06 %
|
6.457.895.833
|
41.20 ₺
|
-2.18 %
|
5.981.619.517
|
40.08 ₺
|
-1.43 %
|
5.178.325.351
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
150.70 ₺
|
10.00 %
|
293.575.102
|
484,000.00 ₺
|
10.00 %
|
9.003.013
|
185.90 ₺
|
10.00 %
|
1.745.774.336
|
1,651.00 ₺
|
9.99 %
|
620.172.438
|
2,015.00 ₺
|
9.99 %
|
56.391.842
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.52 ₺
|
-10.00 %
|
404.243.877
|
7.20 ₺
|
-10.00 %
|
370.632.203
|
15.30 ₺
|
-10.00 %
|
2.594.817.214
|
31.34 ₺
|
-9.99 %
|
137.595.650
|
61.95 ₺
|
-9.96 %
|
2.312.518
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Haziran 2026 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 46,64 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,38 yükseliş ile 53,30 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,64 ₺
|
0,05 %
|
E
|
53,30 ₺
|
0,38 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Haziran 2026 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,69 :artarakazalarak 4.019,44 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,66 düşüş sonucu 6.028,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,66 düşerek 9.856,79 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.306,58.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.019,44 ₺
|
-1,69 %
|
6.028,62 ₺
|
-1,66 %
|
39.306,58 ₺
|
-1,66 %
|
9.856,79 ₺
|
-1,66 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,43 düşüş ile 59.104,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,10 azalış ile 1.562,98 dolar.Brent Petrol ise 72,89 dolar