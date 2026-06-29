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        BIST 100 14.183,21 %-0,64
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Haziran 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,64 değer kaybederek 14.183,21 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 46,64 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,66 ile 6.028,62 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        29 Haziran 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.183,21 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,64 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KARTN,ISBTR,DOFRB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KZBGY,INFO,EFOR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.045.254.244.00 TL), ASELS (9.939.523.639.00 TL), AKBNK (6.457.895.832.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        329.00
        -0.53 %
        14.045.254.244
        A
        357.50
        -1.11 %
        9.939.523.639
        A
        77.20
        -0.06 %
        6.457.895.833
        E
        41.20
        -2.18 %
        5.981.619.517
        Y
        40.08
        -1.43 %
        5.178.325.351
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        150.70
        10.00 %
        293.575.102
        I
        484,000.00
        10.00 %
        9.003.013
        D
        185.90
        10.00 %
        1.745.774.336
        T
        1,651.00
        9.99 %
        620.172.438
        M
        2,015.00
        9.99 %
        56.391.842
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        2.52
        -10.00 %
        404.243.877
        I
        7.20
        -10.00 %
        370.632.203
        E
        15.30
        -10.00 %
        2.594.817.214
        D
        31.34
        -9.99 %
        137.595.650
        M
        61.95
        -9.96 %
        2.312.518
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Haziran 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 46,64 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,38 yükseliş ile 53,30 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,64
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,30
        0,38 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Haziran 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,69 :artarakazalarak 4.019,44 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,66 düşüş sonucu 6.028,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,66 düşerek 9.856,79 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.306,58.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.019,44
        -1,69 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.028,62
        -1,66 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.306,58
        -1,66 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.856,79
        -1,66 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,43 düşüş ile 59.104,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,10 azalış ile 1.562,98 dolar.Brent Petrol ise 72,89 dolar

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