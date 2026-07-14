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        BIST 100 14.079,97 %-0,09
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 14 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 14 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (14 Temmuz 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,09 değer kaybederek 14.079,97 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 47,03 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 2,32 ile 6.186,72 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 14 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        14 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.079,97 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,09 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISBTR,QNBFK,TEKTU, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHAAS,BIGTK,CEOEM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.436.897.357.25 TL), ASELS (13.341.271.053.25 TL), ASTOR (12.931.404.578.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        326.00
        -2.25 %
        19.436.897.357
        A
        348.50
        -1.13 %
        13.341.271.053
        A
        325.00
        2.20 %
        12.931.404.578
        Y
        33.96
        -0.41 %
        11.477.582.887
        A
        69.10
        2.14 %
        7.857.736.707
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        505,995.00
        10.00 %
        5.029.465
        Q
        53.15
        10.00 %
        4.633.878
        T
        10.23
        10.00 %
        195.845.150
        B
        103.50
        9.99 %
        3.841.915.953
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        66.05
        -9.95 %
        216.442.145
        B
        276.50
        -9.93 %
        634.947.449
        C
        27.50
        -8.94 %
        338.408.674
        D
        11.48
        -6.59 %
        183.858.941
        E
        6.26
        -5.72 %
        185.162.590
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Temmuz 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 47,03 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,50 yükselerek 53,81 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,03
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        53,81
        0,50 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Temmuz 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,03 :artarakazalarak 4.083,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,32 yükseliş sonucu 6.186,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,32 yükselerek 10.115,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.337,42.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.083,83
        2,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.186,72
        2,32 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.337,42
        2,32 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.115,29
        2,32 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,36 yükseliş ile 64.241,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 5,18 artış ile 1.875,76 dolar.Brent Petrol ise 84,01 dolar

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