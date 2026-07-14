Piyasalarda gün sonu: 14 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Temmuz 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.079,97 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,09 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISBTR,QNBFK,TEKTU, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHAAS,BIGTK,CEOEM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.436.897.357.25 TL), ASELS (13.341.271.053.25 TL), ASTOR (12.931.404.578.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Temmuz 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 47,03 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,50 yükselerek 53,81 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (14 Temmuz 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,03 :artarakazalarak 4.083,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,32 yükseliş sonucu 6.186,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,32 yükselerek 10.115,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.337,42.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,36 yükseliş ile 64.241,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 5,18 artış ile 1.875,76 dolar.Brent Petrol ise 84,01 dolar