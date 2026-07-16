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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (16 Temmuz 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,06 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,63 değer kaybederek 6.041,07 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde günü 14.251,29 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,22 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ISKPL,GOLDA,DESPC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BETAE,ISVEA,KONTR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (18.597.336.729.94 TL), THYAO (14.343.299.554.75 TL), ASELS (14.186.823.439.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        33.52
        -1.30 %
        18.597.336.730
        T
        330.00
        1.23 %
        14.343.299.555
        A
        352.50
        1.15 %
        14.186.823.440
        A
        68.60
        -0.72 %
        11.253.245.130
        A
        312.50
        -3.85 %
        9.318.921.016
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        8.03
        10.00 %
        370.976.776
        G
        16.28
        10.00 %
        674.009.745
        D
        44.66
        10.00 %
        61.291.973
        S
        240.90
        10.00 %
        403.519.357
        D
        95.90
        9.98 %
        55.765.165
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        93.15
        -10.00 %
        603.711.982
        I
        25.02
        -9.94 %
        203.731.930
        K
        5.90
        -9.92 %
        64.098.640
        I
        59.75
        -9.54 %
        231.453.260
        T
        9.44
        -7.72 %
        702.829.672
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Temmuz 2026 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 47,06 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,07 düşerek 53,90 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,06
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,90
        -0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Temmuz 2026 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,16 değer kaybederek 4.013,27 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,63 değer kaybederek 6.041,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.877,14 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 39.387,75 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.013,27
        -1,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.041,07
        -1,63 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.387,75
        -1,63 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.877,14
        -1,63 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,25 azalış ile 64.528,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,69 düşüş ile 1.877,56 doları buldu. Brent Petrol ise 84,97 dolar

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