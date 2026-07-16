Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (16 Temmuz 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,06 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,63 değer kaybederek 6.041,07 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde günü 14.251,29 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,22 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ISKPL,GOLDA,DESPC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BETAE,ISVEA,KONTR.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (18.597.336.729.94 TL), THYAO (14.343.299.554.75 TL), ASELS (14.186.823.439.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.52 ₺
|
-1.30 %
|
18.597.336.730
|
330.00 ₺
|
1.23 %
|
14.343.299.555
|
352.50 ₺
|
1.15 %
|
14.186.823.440
|
68.60 ₺
|
-0.72 %
|
11.253.245.130
|
312.50 ₺
|
-3.85 %
|
9.318.921.016
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.03 ₺
|
10.00 %
|
370.976.776
|
16.28 ₺
|
10.00 %
|
674.009.745
|
44.66 ₺
|
10.00 %
|
61.291.973
|
240.90 ₺
|
10.00 %
|
403.519.357
|
95.90 ₺
|
9.98 %
|
55.765.165
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
93.15 ₺
|
-10.00 %
|
603.711.982
|
25.02 ₺
|
-9.94 %
|
203.731.930
|
5.90 ₺
|
-9.92 %
|
64.098.640
|
59.75 ₺
|
-9.54 %
|
231.453.260
|
9.44 ₺
|
-7.72 %
|
702.829.672
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Temmuz 2026 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 47,06 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,07 düşerek 53,90 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,06 ₺
|
0,04 %
|
E
|
53,90 ₺
|
-0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Temmuz 2026 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,16 değer kaybederek 4.013,27 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,63 değer kaybederek 6.041,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.877,14 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 39.387,75 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.013,27 ₺
|
-1,16 %
|
6.041,07 ₺
|
-1,63 %
|
39.387,75 ₺
|
-1,63 %
|
9.877,14 ₺
|
-1,63 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,25 azalış ile 64.528,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,69 düşüş ile 1.877,56 doları buldu. Brent Petrol ise 84,97 dolar