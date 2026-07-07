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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam PTT'den "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

        PTT'den "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

        PTT AŞ tarafından "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        NATO Zirvesi için anma pulu ve ilk gün zarfı

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait internet adresinde satışa çıkarıldı.

        Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğünde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.​​​​​​​​​​​​​​

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