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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesi sonuçlandı

        Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesi sonuçlandı

        Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesini, 4,4 milyar liralık teklifle Tekfen-Fernas iş ortaklığı kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesi sonuçlandı

        Tekfen Holding'in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin Fernas İnşaat AŞ ile oluşturduğu iş ortaklığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 54 milyar 411,6 milyon liralık ihale aldı.

        Şirket, söz konusu ihaleye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı.

        Açıklamada, şirketin bağlı ortaklığı ​​​​​​​Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin, Fernas İnşaat AŞ ile oluşturduğu iş ortaklığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi ihalesinde verilen KDV hariç 54 milyar 411 milyon 643 bin 707 lira tutarındaki teklifin geçerli teklifler arasında en yüksek puana sahip ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi sonucunda, ihalenin söz konusu iş ortaklığına ihale edildiği ve İhale Komisyonunca onaylandığı bildirildi

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