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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam QNB Türkiye’den COP31’de sürdürülebilir finansman hamlesi

        QNB Türkiye’den COP31’de sürdürülebilir finansman hamlesi

        QNB Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve yeşil dönüşüme katkı sağlama vizyonu doğrultusunda uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla yaptığı iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Banka, bu kapsamda Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) olmak üzere beş uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşuyla (DFI) finansman mutabakatı imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        QNB Türkiye'den COP31'de sürdürülebilir finansman hamlesi

        QNB Türkiye'den yapılan açıklamaya göre; toplamda 500 milyon ABD dolarına kadar 5 yıl vadeli finansman sağlanmasına yönelik süreçte, sürdürülebilir yatırımları desteklemeyi, reel sektörün dönüşümüne katkı sağlamayı ve Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine yönelik finansman olanaklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Farklı finansman modellerini ve sürdürülebilirlik önceliklerini bir araya getiren bu kaynakların; yeşil dönüşüm, iklim finansmanı, sosyal kalkınma, kadın girişimciliği, tarım, ormancılık ve mavi ekonomi gibi alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

        ADB ile 100 milyon ABD doları tutarındaki finansmanın 50 milyon ABD doları tutarındaki bölümünün yeşil finansmanda, kalan bölümünün ise orta yaş ve üzerindeki bireylerin sahibi olduğu veya yönettiği KOBİ’lere yönelik olarak Gümüş Ekonomi Tahvili kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.

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        AIIB ile 150 milyon ABD dolarına kadar sağlanacak finansmanın iklim finansmanı, yeşil yatırımlar ve işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılması hedefleniyor.

        EBRD ile 100 milyon ABD doları tutarındaki finansmana yönelik çalışmalar, yeşil ve sosyal finansmana odaklanan Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) kapsamında yürütülüyor. Öte yandan, FMO ile de 50 milyon avroya kadar Doğa Tahvili finansmanı üzerinde çalışılıyor. Türkiye’nin en büyük Doğa Tahvili ihracı olması hedeflenen bu işlem, mavi ekonomi, ormancılık ve tarım alanlarını kapsıyor. IFC ile 100 milyon ABD dolarına kadar sağlanacak finansmanın ise yeşil yatırımlara ve kadınların ekonomik hayata katılımını ve güçlenmesini destekleyen projelere yönlendirilmesi planlanıyor.

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        Söz konusu iş birlikleri, bankacılık ve sermaye piyasaları açısından birden fazla ilki de beraberinde getiriyor. QNB Türkiye’nin ADB ile gerçekleştireceği ilk tahvil işlemi kapsamında ihraç edilecek Gümüş Ekonomi Tahvili, hem Türkiye’de ihraç edilen hem de ADB’nin yatırımcısı olduğu ilk Gümüş Ekonomi Tahvili olacak. FMO ile gerçekleştirilecek ilk tahvil işlemi, Türkiye’nin en büyük Doğa Tahvili ihracı olma özelliğini taşıyacak.

        Ömür Tan: “Güçlü uluslararası ortaklıklarla farklı alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz”

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm ve kapsayıcı kalkınma finans sektörünün öncelikli sorumluluk alanlarının başında geliyor. QNB Türkiye olarak finansmanın yalnızca ekonomik büyümeyi değil, çevresel ve toplumsal dönüşümü de destekleyen güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz.

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        Bu doğrultuda ADB, AIIB, EBRD, FMO ve IFC ile geliştirdiğimiz iş birliklerini son derece değerli buluyoruz. Beş kuruluşla finansman mutabakatı imzalamış olmamız, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına erişimi açısından önemli bir adım. Kurduğumuz ortaklıkların gücü, kuruluşların farklı uzmanlıklarını ortak kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda somut finansman olanaklarına dönüştürebilmemizden geliyor. Uluslararası sermayeyle birlikte bilgi birikimini de reel ekonomiye taşıyor; işletmelerin yatırımlarını desteklerken sürdürülebilir dönüşüm için ihtiyaç duydukları kapasiteyi geliştirmelerine de katkı sağlıyoruz.

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        Bu çalışmalar hem QNB Türkiye hem de taraf kuruluşlar açısından birden fazla ilki beraberinde getiriyor. Beş kuruluşla yürüttüğümüz iş birlikleri kapsamında uzun vadeli ve tematik olarak çeşitlendirilmiş bir kaynak yapısı oluşturuyoruz. Finansman temalarımız genişledikçe daha farklı işletmelere ve ihtiyaçlara ulaşabiliyor; sürdürülebilir finansmanın reel ekonomideki etkisini artırabiliyoruz. Bu ilkler, Türkiye’nin sürdürülebilir finansman alanındaki derinleşmesine ve yeni kaynakların ülkeye yönelmesine katkı sağlayacak bir referans noktası niteliği taşıyor.

        Bu iş birlikleriyle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinden mavi ekonomiye, sürdürülebilir tarımdan kadınların ekonomik güçlenmesine kadar geniş bir alanda ülkemizdeki yatırımları desteklemeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP31, sürdürülebilir finansmanın ve uluslararası iş birliklerinin dönüşümdeki rolünü daha görünür hâle getiriyor. Burada duyurduğumuz çalışmalarla uluslararası ortaklıkların farklı alanlarda somut yatırımlara ve kalkınma fırsatlarına nasıl dönüşebileceğini ortaya koyuyoruz. QNB Türkiye olarak uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü ortaklıklar geliştirerek Türkiye’nin yeşil dönüşümüne ve daha kapsayıcı bir ekonomik geleceğe katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

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