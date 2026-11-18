Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin millî gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2’den elde edilen optik uydu görüntülerinin, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen ‘Gezgin Uydu Görüntü Portalı’ üzerinden ücretsiz olarak erişime sunulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dünyanın gözünün Antalya’ya çevrildiği dönemde uydu teknolojilerinin iklim değişikliğini takip etmedeki önemine dikkat çeken Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, millî uydu görüntülerinin çevresel değişimlerin izlenmesi ve analiz edilmesinde önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

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Uydu görüntülerinin tarım alanları, bitki örtüsü, su kaynakları ve arazi kullanımındaki değişimlerin takip edilmesine imkân sağladığını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“İklim değişikliğini anlamak, dünyaya farklı bir açıdan bakmakla başlıyor. Dünyanın gözü COP31 için Antalya’ya çevrilirken, uydu teknolojileri de gezegenimizdeki değişimleri anlamamıza katkı sağlıyor.

Uydu görüntüleri; tarım alanlarından bitki örtüsüne, su kaynaklarından arazi kullanımına kadar pek çok değişimin izlenmesine ve analiz edilmesine imkân tanıyor. Biz de millî uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2’den elde edilen optik uydu görüntülerini ‘Gezgin Uydu Görüntü Portalı’ üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz. Dünya’ya uzaktan bakıyor, değişimleri yakından takip ediyoruz.”

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GEZGİN PORTAKAL NEDİR?

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilerek halkın ve araştırmacıların hizmetine sunulan Gezgin Portal, Türkiye’nin yerli ve millî gözlem uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine tek bir dijital platform üzerinden erişim imkânı tanıyor.

Türkiye’nin ilk yerli ve millî gözlem uydusu RASAT ile tamamen yurt içinde tasarlanıp üretilen GÖKTÜRK-2 uydularının optik görüntülerini barındıran portala, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak tamamen ücretsiz şekilde ulaşılabiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken platformda; farklı harita katmanları, tarih ve görüntü netliği filtreleri aracılığıyla istenilen bölgeye ait sınırlar ve uydu verileri anında görüntülenebiliyor.

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Araştırmacılar ve kullanıcılar, kendi dosyalarını sisteme yükleyerek ya da harita üzerinde nokta, çizgi ve poligon araçlarıyla özel çalışma alanları oluşturarak seçtikleri görüntüleri sepetlerine ekleyebiliyor ve tek tıkla ücretsiz olarak indirebiliyor.