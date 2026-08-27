ROG XBOX Ally X20 el konsolu ön siparişe açıldı

Oyun dünyasında taşınabilir cihazların yükselişi sürerken, ASUS’un oyun odaklı markası Republic of Gamers (ROG), 20. yılını özel bir ürünle kutluyor. Yeni ROG XBOX Ally X20, hem geçmişe saygı duruşunda bulunan retro tasarım detaylarıyla hem de geleceğe yön veren donanım özellikleriyle öne çıkıyor. Tek başına veya zengin aksesuarlarla dolu koleksiyon paketiyle satışa sunulan cihaz, oyunculara her ortamda üst düzey performans vaat ediyor.

SAF PERFORMANS ARAYANLAR İÇİN

ROG XBOX Ally X20, serinin orijinal başarısını ileri taşıyan özel bir evrim niteliğinde. Yarı saydam siyah şasi, retro tasarım diline zarif bir gönderme yaparken altın rengi iç detaylar cihazın güçlü soğutma sistemi ve işlemci mimarisini gözler önüne seriyor. AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci ve 7,4 inç OLED ROG Nebula HDR ekran, taşınabilir konsol deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

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ROG XREAL R1 EDITION 20 İLE GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK

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Bağımsız olarak da satın alınabilen ROG XREAL R1 Edition 20 AR Oyuncu Gözlüğü, Bose imzalı ses sistemi ve 171 inçlik dev sanal ekranıyla oyun deneyimini zenginleştiriyor. Mikro-OLED ekran, 240 Hz yenileme hızı ve 0,01 ms tepki süresiyle akıcı bir görsel şölen sunarken, Anchor Mode özelliği ekranı sabit bir noktada konumlandırarak oyun sırasında odaklanmayı kolaylaştırıyor.

20. YIL ÖZEL PAKETİ

Koleksiyoncular için hazırlanan özel paket, cihazı tamamlayan aksesuarlarla geliyor:

dbrand Killswitch kılıf ve özel kaplama

ROG logolu analog koruyucu başlıklar

Kırmızı kilit mekanizmalı Pelican Protector taşıma çantası

68W hızlı şarj adaptörü

ROG XREAL R1 Edition 20 AR gözlük

Asus’un açıklamasına göre bu paket, yalnızca performans değil aynı zamanda koleksiyon değeri arayan oyuncular için tasarlanmış.

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