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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rönesans Enerji’ye, ICBC’den 40 milyon dolarlık yeni yurtdışı finansmanı

        Rönesans Enerji’ye, ICBC’den 40 milyon dolarlık yeni yurtdışı finansmanı

        Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründe en hızlı büyüyen şirketlerinden Rönesans Enerji, ICBC'den sağlanan 40 milyon ABD Doları tutarındaki finansmanı devam eden rüzgâr, güneş, batarya alanlarındaki yatırımlarının yanı sıra yeni yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesinde kullanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Rönesans Enerji'ye 40 milyon dolarlık yeni yurtdışı finansmanı

        Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığında faaliyet gösteren Rönesans Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından ICBC ile 40 milyon ABD Doları tutarında yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. Sağlanan finansman, şirketin devam eden ve planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarına kaynak sağlarken, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacak. Rönesans Enerji, bu işlemle birlikte son 3 yılda 10 farklı finansal kuruluştan yaklaşık 600 milyon ABD Doları tutarında finansman sağlamış olacak.

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        ICBC ile gerçekleştirilen bu iş birliği, Rönesans Enerji'nin güçlü ortaklık yapısına, sağlam finansal performansına, yatırım vizyonuna ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan uluslararası güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Bugüne kadar birçok öncü ve yenilikçi finansmana imza atan Rönesans Enerji, bu iş birliğiyle portföyüne yeni bir yurt dışı finansman kaynağı daha ekliyor. Rönesans Holding'in mühendislik ve yatırım deneyimini, TotalEnergies'in küresel enerji alanındaki uzmanlığıyla bir araya getiren şirket, uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği stratejik iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

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        Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline gelen Rönesans Enerji, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede kurulu gücünü 166 MW'tan 577 MW'a çıkararak 3,5 kat artırdı. Şirketin bugün itibarıyla toplam 126 MW kurulu güce sahip dört yenilenebilir enerji projesinin inşası devam ederken, 680 MW kapasiteli projelerin geliştirme çalışmaları sürüyor. Bugün 577 MW kurulu güce sahip olan Rönesans Enerji'nin inşaat ve geliştirme aşamasındaki projelerin tamamlanmasıyla portföyü 1.400 MW'a ulaşmış olacak.

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        Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve batarya depolama alanlarında yatırımlarını sürdüren Rönesans Enerji, bu yeni finansmanla birlikte yenilenebilir enerji portföyünü daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkısını artırmayı hedefliyor.

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        #Rönesans Enerji
        #ICBC
        #enerji
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