Royal Canin Türkiye’de 10. yılını kutluyor... Marka, 6,4 milyon kedi ve köpeğe ulaştı

Royal Canin, Türkiye’deki 10. yılını "Hayvan Sağlığını Dönüştüren 10 Yıl. Bir Ömür Süren Bağlılık" başlığıyla kutluyor. 2016 yılında faaliyetlerini kendi organizasyonuyla yürütmeye başlayan şirket, geçen 10 yıllık dönemde hayvan sağlığı, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre, son 10 yılda toplam 6,4 milyon kedi ve köpeğe ulaşılırken, bu hayvanların 3,4 milyonunun sağlığı beslenme çözümleriyle desteklendi. Yaklaşık 30 bin kedi ve köpek yavrusunun gelişimine, 60 bin hasta hayvanın ise tedavi sürecindeki beslenme yönetimine katkı sağlandı.

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300'Ü AŞKIN ÜRÜN VE FARKLI YAŞAM EVRELERİNE YÖNELİK BESLENME ÇÖZÜMLERİ

Royal Canin, Türkiye’de 300’ü aşkın üründen oluşan portföyüyle kedi ve köpeklerin farklı yaşam evreleri ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik beslenme çözümleri sunuyor.

1968 yılında veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulan şirket, küresel ölçekte 58 yılı aşkın süredir kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Türkiye’de ise daha önce distribütör aracılığıyla sürdürülen faaliyetler, 2016 yılından itibaren şirketin kendi organizasyonu tarafından yürütülüyor. Royal Canin’in Türkiye’deki çalışmalarının bir diğer ayağını veteriner hekimler, öğrenciler ve hayvan sağlığı profesyonellerine yönelik eğitim faaliyetleri oluşturuyor.

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400 ETKİNLİKTE 30 BİN PAYDAŞA ULAŞILDI

Şirketin açıklamasına göre, son 10 yılda yaklaşık 10 bin veteriner fakültesi öğrencisine ulaşıldı. Üniversitelerle gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Masters of Tomorrow (MOT) programı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde hayata geçirilen Klinik Beceri Laboratuvarı ile öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Royal Canin, aynı dönemde yaklaşık 12 bin veteriner hekime ulaştığını ve Türkiye genelinde 15 bin veteriner kliniği ile pet shopla bilgi paylaşımı gerçekleştirdiğini belirtti. Şirket ayrıca yaklaşık 70 bilimsel kongre ile toplam 400 eğitim ve etkinlikte veteriner hekimlerle bir araya geldi.

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"BİLİMSEL BİRİKİMİMİZİ TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARIMIZLA BİR ARAYA GETİRDİK"

Royal Canin Avrasya Bölgesi Genel Müdürü Aslı Çelikkol, şirketin Türkiye’deki 10 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi:

"Royal Canin olarak 58 yılı aşkın küresel bilimsel birikimimizi Türkiye’deki çalışmalarımızla bir araya getirerek, son 10 yılda kedi ve köpek sağlığı ile veteriner hekimlik alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Veteriner hekimler, pet shoplar, hayvan sağlığı ve bakımı profesyonelleri ve hayvan sahipleriyle yürüttüğümüz çalışmalar bu dönemin önemli parçalarını oluşturdu."

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Çelikkol, önümüzdeki dönemde eğitim ve destek programlarının kapsamının genişletilmesinin ve daha fazla kedi ve köpeğin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

200 TON MAMA BAĞIŞIYLA YAKLAŞIK 3 MİLYON SAHİPSİZ HAYVANA ULAŞILDI

Royal Canin Türkiye’nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında son 10 yılda Türkiye genelindeki barınaklar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yaklaşık 200 ton mama bağışı gerçekleştirildi. Şirket, bu desteklerle yaklaşık 3 milyon sahipsiz hayvana ulaşıldığını açıkladı. Deprem ve yangınlar gibi olağanüstü durumlarda da mama desteği sağlandı.

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Royal Canin ayrıca AKUT, Arama Kurtarma Köpekleri Derneği (AKKD), Pulsar Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 30 arama-kurtarma köpeğinin eğitim ve beslenme süreçlerine destek verdi.

Rehber Köpekler Derneği ile yürütülen çalışmalar kapsamında ise görme engelli bireylerin yaşamını destekleyen rehber köpeklerin yetiştirilmesine katkı sağlandı. HEPAD, Kurtaran Ev, HİPDER, TURMEPA, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Koruncuk Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da çeşitli iş birlikleri gerçekleştirildi.

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"ÇALIŞMALARIMIZI EĞİTİM, BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİ VE SOSYAL FAYDA EKSENİNDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Royal Canin Avrasya Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, Türkiye’deki 10 yıllık döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"10 yıldır Türkiye’de ‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Kedi ve köpeklerin sağlığını desteklemenin yanı sıra veteriner hekimlerin gelişimine katkı sunmak, hayvan sahiplerinin doğru bilgiye erişimini desteklemek ve toplumsal fayda üretmek çalışmalarımızın temel başlıkları arasında yer alıyor.”

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Saraçoğlu, gelecek dönemde eğitim yatırımları, bilimsel iş birlikleri ve sosyal fayda projelerine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde de eğitim yatırımlarımızı, bilimsel iş birliklerimizi ve sosyal fayda projelerimizi güçlendirerek hayvanlar, insanlar ve çevre için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.