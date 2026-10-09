Rus gazı Avrupa'ya geri dönüyor mu? ABD harekete geçti

Reuters'ın haberine göre, ABD Özel Temsilcisi Jared Kushner de dahil olmak üzere üst düzey ABD'li ve Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce Almanya'ya doğalgaz sağlayan Nord Stream boru hatlarına ABD'li yatırımcıların dahil edilmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

İsmini açıklamayan kişilerin aktardığına göre, görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın danışmanı Kirill Dmitriev ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner de katıldı.

Habere göre Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağlamaya çalışan Kushner, iş yapmanın barışın yeniden sağlanmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Böyle bir anlaşmanın, savaş sona erdikten sonra ABD'li yatırımcıların Avrupa'ya enerji akışından kar elde etmelerini sağlayacağı düşünülüyor.

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Dmitriev ve Kushner son haftalarda Moskova ve New York'ta bir araya gelmişti. Bu görüşmelerde Nord Stream'i ne ölçüde ele aldıkları net olmasa da, Reuters'e konuşan iki kaynağa göre konu gündemde kalmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, boru hattı görüşmeleri hakkında sorulan bir soruya "Herhangi bir anlaşma Rusya tarafından DFC ve Hazine Bakanlığı ile müzakere edilmeli ve ABD vergi mükelleflerine ve şirketlerine fayda sağlamalıdır" yanıtını verdi.

Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz satışlarının yeniden başlaması için kampanya yürüten Dmitriev, geçen ay ABD Enerji ve Hazine Bakanlığı temsilcileriyle potansiyel ABD-Rusya enerji girişimlerini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Dmitriev'in temsilcisi ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.