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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya Merkez Bankası: Yakıt fiyatları enflasyonu artırabilir

        Rusya Merkez Bankası: Yakıt fiyatları enflasyonu artırabilir

        Rusya Merkez Bankası, benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın maliyetler ile enflasyon beklentilerini yükselterek kalıcı enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rusya Merkez Bankası: Yakıt fiyatları enflasyonu artırabilir

        Rusya Merkez Bankası, yakıt sorunları ve fiyat artışlarının maliyetler ile enflasyon beklentilerini yükselterek kalıcı enflasyon göstergelerine yansıyabileceği uyarısında bulundu.

        Rusya Merkez Bankası, politika faizi toplantısına ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıyabileceği belirtildi.

        Raporda, yakıt fiyatlarındaki artışın, mayıs ortasından itibaren hızlandığına işaret edilerek benzin ve dizel yakıtın tüketici sepetinde yer alması nedeniyle söz konusu yükselişin enflasyonu doğrudan etkilediği aktarıldı.

        BENZİN FİYATLARI ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

        Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin ulaşım ve üretim giderleri üzerinden diğer ürün ve hizmetlerin fiyatlarını artırabileceği aktarılan raporda, benzin fiyatlarının hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentileri açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığı vurgulandı.

        Raporda, “Yakıt sorunları ve fiyatlarındaki artış, maliyetlerin ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi yoluyla ikincil etkiler yaratabilir ve kalıcı enflasyon göstergelerine yansıyabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

        Bu arada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

        Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

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