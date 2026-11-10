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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Holding CEO'su Zaimler: Türkiye oyun kurucu olabilir

        Sabancı Holding CEO'su Zaimler: Türkiye oyun kurucu olabilir

        Antalya'daki COP31 iklim zirvesinde Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler COP'un artık farkındalıktan uygulamaya geçmesi gerektiğini vurguladı. Zaimler Türkiye'nin insan kaynağıyla, teknoloji yatkınlığıyla elektrifikasyonu ekonomik modele dönüştürebileceğini, doğalgaz ve petrol bağımlılığını azaltıp oyun kurucu olabileceğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 15:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye oyun kurucu olabilir"

        Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler Antalya’daki COP31 iklim zirvesinde Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulundu.

        COP’un artık farkındalıktan uygulamaya geçmesi gerektiğini vurgulayan Zaimler “COP31’deki çıktılar Türkiye’nin yol haritasındaki çıktılar. Türkiye’nin de bu dönüşümü tamamlayabileceğinin önemli bir göstergesi. Buradaki mesajlar farkındalık yaratması açısından çok önemli” diye konuştu.

        “Elektrifikasyon bir ekonomik dönüşüm programı”

        COP31’in eylem ajansında yer alan elektrifikasyonun bir 'ekonomik dönüşüm programı' olduğunu belirten Zaimler “Bu dönüşüme biz de öncülük etmeye çalışıyoruz” dedi.

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        Zaimler "21. yüzyıl elektrifikasyon çağı. Türkiye açısından bakınca petrolde dışa bağımlıyız. Dolayısıyla elektrifikasyona dönmek bizim bağımlılığımızı azaltacak. Ama elektrifikasyon ekipmanını, teknolojisini kendimiz yapamazsak başka bir bağımlılığa geçeceğiz dolayısıyla bu bir fırsat ve risk. Biz elektriği güncel hayata, sanayi ve ulaştırmaya sokarak bir avantaja çevirebiliriz” ifadesini kullandı.

        Finansman konusuna dair Zaimler “Dönüşümün adil olması lazım. Burada gelişmiş ve gelişen ülkeler arasında fark da çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelere finansman gelişen ülkelere olduğu gibi eşit şartlarda geliyor mu? Bunlar iyi planlamalar gerektiriyor. Finansman için politika yapıcıların daha öngörülebilir planlarını koyması lazım” görüşünü paylaştı.

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        “Oyun kurucu olabiliriz”

        Zaimler şu ifadeleri kullandı; "Burada önemli olan bu dönüşümle beraber gelişmiş ülkeleri daha da mı zengin yapacağız, fakir ülkeleri daha mı fakir yapacağız. İnsanlar için adil olmayan bir şey baştan kaybeder.

        Türkiye’nin de bu dönüşümde insan kaynağıyla, teknoloji yatkınlığıyla elektrifikasyonu ekonomik modele dönüştürebileceğini görüyorum. Türkiye için fırsat ne derseniz doğalgaz ve petrol bağımlılığını azaltıp başka bir oyunda oyun kurucu olabiliriz” dedi.

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        #cop31
        #Sabancı Holding
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