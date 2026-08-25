Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir: "Katlanabilir telefonlar premium segmentin motoru oldu"

Katlanabilir telefonlar birkaç yıl öncesine kadar daha çok teknoloji meraklılarının ilgisini çeken yenilikçi bir kategori olarak görülüyordu. 2026’ya gelindiğinde ise premium segmentte kullanıcı tercihleri değişiyor; artık yalnızca kamera veya işlemci gücü değil, üretkenlik, çoklu görev ve yapay zekâ destekli deneyimler öne çıkıyor. Küresel akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin yaklaşık yüzde 20 büyüdüğü bu dönemde Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Habertürk’e konuştu. Azdemir, kullanıcı algısındaki dönüşümü, Galaxy AI’ın günlük hayattaki yerini, rekabetteki farklılaşma noktalarını ve yeni Galaxy Z serisindeki batarya teknolojisini değerlendirdi.

“KATLANABİLİR TELEFONLAR NİŞ OLMAKTAN ÇIKTI”

Katlanabilir telefonlar birkaç yıl önce daha çok teknolojiyi yakından takip eden kullanıcıların ilgi gösterdiği bir kategoriydi. Bugün ise premium segmentte tüketiciler yalnızca daha güçlü kamera veya daha hızlı işlemci değil günlük hayatlarını kolaylaştıran, üretkenliklerini artıran ve farklı kullanım senaryoları sunan cihazlar arıyor. IDC verilerine göre küresel akıllı telefon pazarı 2026’nın ilk çeyreğinde zorlu makroekonomik koşullara rağmen güçlü talebini korurken, premium segment büyümeye devam etti. Toplam pazar küçülse bile katlanabilir telefonlar yaklaşık yüzde 20 büyüme gösteren tek segment oldu. Aynı dönemde Samsung yüzde 21,2 pazar payıyla dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu sürdürdü.

REKLAM

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir Habertürk’e yaptığı özel açıklamalarda, Samsung’un bu kategoriyi hiçbir zaman kısa vadeli ya da niş bir ürün olarak görmediğini vurguladı. Azdemir, “Sekiz nesildir yapılan yatırımlarla cihazlar her nesilde daha ince, daha hafif, daha dayanıklı ve daha güçlü hale getirildi. İlk yıllarda tasarım odaklı değerlendirilen bu telefonlar artık çoklu görev, içerik üretimi, mobil çalışma ve yapay zekâ destekli üretkenlik avantajlarıyla tercih ediliyor. Yeni Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 serisi de büyük ekran avantajını Galaxy AI ile birleştirerek bu dönüşümün örneklerini sunuyor” ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR YAPAY ZEKA İÇİN Mİ TELEFON DEĞİŞTİRİYOR?

Kamera, performans ve pil ömrü hala satın alma kararlarında önemli kriterler. Ancak son iki yılda mobil pazarda belirgin bir kırılma yaşandı. Kullanıcılar artık yalnızca donanım özelliklerini değil; cihazın uzun vadede sunduğu deneyimi, yapay zeka yeteneklerini, güvenlik altyapısını ve ekosistem avantajlarını birlikte değerlendiriyor. Türkiye’de TÜİK verilerine göre bugün yaklaşık her 5 kişiden biri üretken yapay zeka kullanıyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’i günlük işlerinde, yüzde 34’ü iş hayatında, yüzde 31’i ise eğitim amacıyla yapay zekâdan yararlanıyor. Bu tablo, yapay zekânın geleceğin teknolojisi olmaktan çıkıp günlük yaşamın parçası haline geldiğini gösteriyor. Azdemir’e göre kullanıcılar telefonlarını “sadece yapay zeka için” değiştirmiyor; ancak yapay zeka artık yeni telefon tercihinde belirleyici unsurlardan biri. Azdemir konu ile ilgili şu sözlerle açılamalarda bulundu: “Daha hızlı fotoğraf düzenleme, toplantı notlarını saniyeler içinde özetleme, doğal konuşma diliyle cihazla iletişim kurabilme ve uygulamalar arasında kesintisiz işlem yapabilme gibi beklentiler öne çıkıyor. Galaxy AI bu noktada üretkenlikten yaratıcılığa, iletişimden güvenliğe kadar proaktif destek sunuyor. Samsung, yıl sonuna kadar Galaxy AI’ı dünya genelinde 800 milyon Galaxy cihaza ulaştırmayı hedefliyor.”

REKLAM

EN ÇOK BENİMSENEN GALAXY AI ÖZELLİKLERİ HANGİLERİ

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung’un global kullanım verilerine göre Galaxy AI’ın amiral gemisi cihazlardaki kullanım oranı 2024’te yüzde 71,6 seviyesindeyken 2025 itibarıyla yüzde 86,9’a yükseldi. Bugün yaklaşık her 10 Galaxy amiral gemisi kullanıcısından 9’u yapay zekâ özelliklerinden aktif olarak yararlanıyor. En çok benimsenen özellik açık ara Circle to Search with Google. Kullanıcıların yüzde 76’sı, ekranda gördüğü herhangi bir nesne, metin veya görsel hakkında uygulamadan çıkmadan anında bilgi alabilmesini sağlayan bu özelliği kullanıyor. Photo Assist (yüzde 20,5) ve Generative Edit (yüzde 19) gibi yapay zekâ destekli görsel düzenleme özellikleri de kullanıcıların profesyonel bilgiye ihtiyaç duymadan saniyeler içinde içerik üretmesini sağlıyor. Yapay zeka artık yalnızca soru sorulan bir araç değil, kullanıcının içinde bulunduğu bağlamı anlayan, ihtiyaçlarını öngören ve doğru anda destek sunan proaktif bir yardımcıya dönüşüyor. Yeni Galaxy Z serisi ve Galaxy Watch ile büyük ekranın çoklu görev avantajı bu deneyimi daha ileri taşıyor.

KATLANABİLİR SEGMENTTE FARKLILAŞTIRAN UNSUR

Katlanabilir telefonlar mobil sektörün en rekabetçi alanlarından biri haline geldi. Azdemir Haertürk’e yaptığı açıklamalarda özellikle Koreli teknoloji devinin bu kategoriye bakışı ise yalnızca yeni bir ürün geliştirmekten öte, sekiz nesildir süren yatırımlar ve standartları belirleyen öncü teknolojiler üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Menteşe teknolojilerinden malzeme bilimine, ekran dayanıklılığından ince tasarıma kadar uzanan uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları öne çıkıyor. Şirketin kendi ekranını, işlemcisini, kamera sensörlerini ve birçok temel bileşeni geliştirebilme yetkinliği, donanım ve yazılımın birlikte optimize edilmesini sağlıyor. Yeni Galaxy Z serisinde yeni nesil menteşe mimarisi, daha ince ve hafif tasarım, gelişmiş dayanıklılık ve silikon-karbon batarya gibi yenilikler Galaxy AI ile bir araya getiriliyor. Yapay zeka, cihazın tasarımından kullanıcı deneyimine kadar ekosistemin merkezinde konumlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DENEYİM DEĞİŞECEK

Azdemir’e göre önümüzdeki dönemde en büyük değişim, yapay zekanın tek tek cihazlarda çalışan bir özellik olmaktan çıkıp tüm ekosisteme yayılan ve kullanıcıyı bütüncül olarak anlayan akıllı bir deneyime dönüşmesi olacak. Artık mesele yalnızca telefonun daha akıllı olması değil. Telefon, saat, kulaklık ve diğer cihazların birbirleriyle kesintisiz iletişim kurarak kullanıcının adına birlikte çalışabilmesi. Samsung, daha fazla özellik eklemek yerine kullanıcıyı anlayan, ihtiyaçlarını öngören ve doğru anda doğru desteği sunan daha doğal deneyimler geliştirmeye odaklanıyor. Hedef, kullanıcıların “yapay zeka kullanıyorum” diye düşünmediği, teknolojinin arka planda sessizce çalışarak günlük hayatı kolaylaştırdığı bir deneyim sunmak. Yeni Galaxy Z serisi ve Galaxy Watch bu vizyonun parçası olarak konumlanıyor.

Mobil yapay zekanın geleceği, insanların teknolojiye uyum sağlamasında değil, teknolojinin insanların yaşam biçimine uyum sağlamasında görülüyor. Her insanın çalışma şekli, iletişim kurma biçimi ve günlük alışkanlıkları farklı olduğu için yapay zekanın da her kullanıcıya özel olarak uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

SİLİKON-KARBON BATARYA: İNCELİK VE DAYANIKLILIK DENGESİ

Galaxy Z Fold8 serisinde ilk kez silikon-karbon bataryalar kullanıldı. Bu teknoloji cihazların inceliğini ve kapasitesini artırıyor. Ancak silikonun şarj sırasında genişleyip daralması batarya ömrünü etkileyebiliyor. Samsung, teknolojiyi devreye almadan önce kapsamlı doğrulama ve test süreçlerinden geçirdiğini açıkladı. Şirket, batarya kimyasından şarj yönetimine kadar tüm sistemi bütüncül bir mühendislik anlayışıyla optimize ettiğini vurgularken böylece daha yüksek enerji yoğunluğu daha ince bir gövdede sunulurken, uzun vadeli performans ve güvenilirlik korunuyor. Kullanıcılar hem daha ince ve hafif bir tasarım hem de daha uzun kullanım süresi elde ediyor. Murat Azdemir, yenilikçi teknolojilerin güvenle kullanılabilecek olgun ve sürdürülebilir ürünlere dönüştürülmesinin temel yaklaşım olduğunu belirtiyor.