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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sarıyer Kola, Konyaspor’un 2026-2027 Sezonu İçecek Sponsoru Oldu

        Sarıyer Kola, Konyaspor’un 2026-2027 Sezonu İçecek Sponsoru Oldu

        Sarıyer Kola ile Konyaspor arasında 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola, Konyaspor'un resmi içecek sponsoru oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Sarıyer Kola, Konyaspor'un 2026-2027 Sezonu İçecek Sponsoru Oldu

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Konyaspor İkinci Başkanı Ali Kaya ve Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Osman Oğuz katıldı.

        Sporun ve kulüplerin gelişimine destek veren Sarıyer Kola, Konyaspor’a özel içecekler üretecek. Konyaspor logosuyla hazırlanacak ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü kulübe aktarılacak.

        Sarıyer Kola’nın üretim tesislerinden birinin Konya’da bulunması, iş birliğine yerel bir boyut kazandırıyor. Anlaşmanın Konyaspor’a ekonomik katkı sağlaması ve kulüple şehir arasındaki bağı güçlendirmesi bekleniyor.

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        #Sarıyer Kola
        #konyaspor
        #Konya Büyükşehir Stadyumu
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