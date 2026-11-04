Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sigorta
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.524,20 %4,54
        DOLAR 50,0223 %0,08
        EURO 56,3163 %0,63
        GRAM ALTIN 6.502,73 %3,16
        BITCOIN 78.578,00 %1,00
        FAİZ 39,63 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 83,66 %4,74
        GBP/TRY 67,4806 %0,55
        EUR/USD 1,1250 %0,51
        BRENT PETROL 101,80 %-1,70
        ÇEYREK ALTIN 10.631,96 %3,16
        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK'dan hakkındaki iddialara açıklama: Hukuki süreç başlatılacak

        SEDDK'dan hakkındaki iddialara açıklama: Hukuki süreç başlatılacak

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, yanıltıcı paylaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını açıkladı. Kurum, ilgili şirketlerde tespit edilen kayıpların eylül ayı sonunda denetime alındığını ve bir haftadan kısa sürede raporlandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SEDDK'dan hakkındaki iddialara açıklama

        SEDDK, basın duyurusunda, kurum hakkında kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan ve iftira niteliğinde paylaşımlar yapıldığını belirterek iddiaların bütünüyle asılsız olduğunu ve hiçbir hukuki ya da fiili dayanağının bulunmadığını bildirdi.

        Açıklamada, sermaye piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerde asli rolü bulunan finansal kuruluşların sigortacılık sektörüne girmesinin engellendiği, böylece yaşanan sorunların sigortacılık sektörüne sirayet etmesinin ve diğer alanlarda büyümesinin önüne geçildiği ifade edildi.

        TESPİTLER BİR HAFTADAN KISA SÜREDE RAPORLANDI

        Yanıltıcı paylaşımlarda adı geçen şirketlerde tespit edilen kayıpların büyük bölümünün eylül ayı sonunda gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bu kayıpların eş zamanlı olarak kurumun gözetimine takıldığı ve denetime konu edildiği kaydedildi. Söz konusu tespitlerin bir haftadan kısa süre içerisinde raporlanarak ilgili kurumlara ve adli mercilere iletildiği aktarıldı.

        REKLAM

        İlgili şirketin 30 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği özel durum açıklamasında da kurumun denetim faaliyetlerine ve tespitlerine yer verildiği hatırlatıldı.

        Denetim raporu ve direktifler doğrultusunda ilgili şirketlerde yatırım politikalarından iç denetime kadar çeşitli tedbirlerin alındığı bilgisinin kuruma iletildiği belirtildi.

        HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

        SEDDK, mevzuatla belirlenen görev ve yetki alanı çerçevesinde gerekli tüm işlemlerin gecikmeksizin gerçekleştirildiğini vurguladı. Kurumu ve sigortacılık sektörünü itibarsızlaştırmaya yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı ve sürecin hassasiyetle takip edileceği bildirildi.

        REKLAM

        PAYLAŞIMLARIN ARKASINDAKİ NEDENLER ARAŞTIRILIYOR

        Açıklamada, söz konusu karalamaların arkasında kimlerin bulunduğunun da araştırıldığı ifade edildi. Bu girişimlerin, kurumun son üç yıldır yürüttüğü "finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini programı" nedeniyle sektöre giremeyen veya sektörden uzaklaştırılan kişiler tarafından mı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not iyileştirmelerinden rahatsız olanlarca mı yoksa vatandaşlara yönelik hasar çetelerine karşı yürütülen mücadeleden etkilenenlerce mi desteklendiğinin incelendiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SEDDK
        #sigorta
        #sigortacılık
        #denetim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı
        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!